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رياضة
الإثنين 11/مارس/2019 - 06:35 ص

المدرب العام للمنتخب: أسلوب لعبنا لا يتفق مع عبدالله السعيد

المدرب العام للمنتخب:
وكالات
dostor.org/2548376

أكد تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق يختار قائمة لاعبيه للمعسكرات وفقًا لأسباب رياضية وفنية فقط.

وأشار جارسيا في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الجهاز الفني للمنتخب لم يختّر عبد الله السعيد ورمضان صبحي لاعبا بيراميدز والأهلي لهذه الأسباب.

وقال المدرب العام لمنتخب مصر: "عبد الله السعيد واحد من أفضل لاعبي الدوري المصري، ولكن نعتقد أن أسلوب لعبنا لا يتفق معه".

وأكمل: "لا نتبع طريقة لعب عبد الله السعيد مع بيراميدز، أحيانًا نلعب 4-4-2، ومكانه هو مهاجم متأخر أو صانع ألعاب ونحن لا نتبع هذه الطريقة".

وأضاف: "لا أقول أن السعيد لن يكون له فرصة معنا في المستقبل، ولكن ليس له مكانًا معنا في ظل الطريقة الحالية".

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