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الإثنين 11/مارس/2019 - 03:50 ص

أحداد عن وقوفه على الكرة: ردًا على تصرفات مدرب جور ماهيا

أحداد عن وقوفه على
وكالات
dostor.org/2548375

أكد المغربي حميد أحداد، لاعب الزمالك، أن فريقه حقق فوزًا مستحقًا على جور ماهيا وعاد ليتصدر المجموعة بعدما كان قد تعثر في الجولات الماضية، لافتا إلى أن الجميع عازم على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام نصر حسين داي الجزائري والصعود كأول مجموعته.

وقال أحداد في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور: "الزمالك أسد يمرض ولا يموت، ولذلك تمكن من تجاوز الأزمة التي كان يمر بها وعاد ليتصدر المجموعة والمنافسة بقوة على الصعود".

وأضاف: "الجميع في فريق الزمالك يعلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهدفنا الرئيسي هو الفوز في المباراة المقبلة، دون انتظار نتائج باقي الفرق".

وعن سبب وقوفه على الكرة خلال مواجهة جور ماهيا، أوضح، أنه جاء للرد على تصرفات كان مدرب الفريق الضيف قد قام بها خلال مواجهة الذهاب.

وأتم: "مدرب جور ماهيا كان يقوم بحركات غريبة خلال مواجهة الذهاب أثناء الوقوف على خط التماس، محاولا إخراجنا عن التركيز، لذلك حاولت الرد عليه بنفس الطريقة".

يذكر أن الزمالك يعتبر أقرب المتأهلين من هذه المجموعة حيث سيخرج لمواجهة نصر حسين داي بالجزائر ويكفي التعادل للأبيض من أجل التأهل، بينما يحتاج بطل الجزائر للفوز من أجل الصعود رسميًا.

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