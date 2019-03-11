اليوم.. قطع الكهرباء عن عدد من مناطق العريش للصيانة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بشمال سيناء عن قطع الكهرباء عن عدد من المناطق فى مدينة العريش، صباح اليوم الإثنين، لمدة 4 ساعات، وذلك لعمل الصيانة الدورية.



وأكدت مصادر الشركة أنه سيتم قطع الكهرباء عن مناطق أبو صقل، المخيمات، التحرير، مدرسة الصنايع، والمنطقة المجاورة للوحدة الصحية فى أبو صقل بالعريش، مشيرة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق سيكون لمدة 4 ساعات متتالية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، لقيام الشركة بإجراء أعمال الصيانة اللازمة على مغذى المدينة الشبابية بالعريش.