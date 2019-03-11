القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
الثقافة
الإثنين 11/مارس/2019 - 02:56 ص

الجارديان: "العالم يحتاج الأدب"

الجارديان: العالم
وكالات
dostor.org/2548372

رصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية اعتزام الأكاديمية السويدية المانحة لجائزة "نوبل" هذا العام منح جائزتين في الأدب لا جائزة واحدة، وذلك بعد الفضيحة التي تلطخت بها الأكاديمية العام الماضي وتمخضت عن حجب الجائزة كُليةً.

واتهمت 18 امرأة، عضو الأكاديمية البارز جان كلود أرنو بالتحرش الجنسي، ما ترك المؤسسة المهيبة مجبرة على حجب الجائزة على نحو لم يحدث منذ عام 1949.

واعتبرت "الجارديان" هذه الخطوة بمثابة محاولة لتعويض العام الماضى، منوهة بأن منح جائزة نوبل لشخصين ليس أمرا جديدا؛ ففي أعوام 1917 و1966 و1974، مُنحت الجائزة لشخصين ولكن كان يتم تقاسم قيمتها بينهما.

ورأت الجارديان أن قرار العام الحالي هو "قرار خاطئ"؛ وكما قالت الأمين العام الدائمة السابقة للأكاديمية، سارة دانيوس، فإن خانَة جائزة العام الماضي 2018 ينبغي أن تُترَك خاوية في سِجِلّ الجائزة، اعترافًا وإقرارا بالفضيحة.

ومنذ واقعة العام الماضي، كتبتْ أقلامٌ كثيرة عمّا إذا كانت الأكاديمية السويدية لا تزال في حال تستطيع معها الحفاظ على مكانتها الريادية عالميا في تقييم الأدب.

وردًا على تلك الانتقادات، قامت مؤسسة نوبل بالفعل بتطهير الأكاديمية من الشخصيات الرئيسية التي برزت في الفضيحة التي زلزلت أركانها العام الماضي، ومن بينهم سارة دانيوس نفسها (التي كشفت عنها)، واستبدلت الأكاديمية هذه الشخصيات بخمسة أعضاء مستقلين لمساعدة لجنة الجائزة في مداولاتها.

لكن هذه الأمور تبدو هامشية إزاء سؤال جوهري هو: "هل لا زلنا فعلا بحاجة إلى جائزة نوبل في الأدب؟ أم أنه يُستحسَن أن تُنفَق قيمة الجائزة، 574ر951 دولار، على مبادرات لإنقاذ الكوكب من كوارث بيئية على سبيل المثال؟"

ونبهت الصحيفة إلى أن إضافة أقسام جديدة للجائزة ليست بالأمر الجديد؛ فالاقتصاد على سبيل المثال لم يُضَف إلى أقسام الجائزة الخمسة المنصوص عليها في وصية ألفريد نوبل إلا في عام 1969.

ورأت الجارديان أن مجالات نوبل اكتسبت بمرور الزمن حالة من الوحدة الرمزية التاريخية؛ وإذا ما فُصِل الأدب بعيدا عن العائلة، تاركًا الطب والكيمياء والاقتصاد والطبيعة والسلام، فإن ذلك كفيل بكسر وحدة الصف الرمزية على نحو أعمق بكثير من القيمة المادية.

ونبهت الصحيفة البريطانية إلى أن ألفريد نوبل، تاجر الأسلحة الذكي، كان يعلم جيدا ما يفعل عندما أعطى الأدب مكانة مساوية للسلام والعلوم؛ وذلك لما له من دور بالغ الأهمية في النظام البيئي الأخلاقي.

ومضت الجارديان مدافعة عن الأدب، قائلة إنه في عالمنا المتزايد في الغرابة والحيرة، يرصد الأدبُ أشياء يكتنفها غموض المستقبل ويوجِدها قبل زمان وجودها؛ ويكفي مجرد النظر إلى الرابطة بين أدب الخيال العلمي واكتشافات العلوم الطبيعية في ظاهرة أقرّ بها كثير من علماء الفيزياء بدينونة العلوم للأدب.

ولم يحظ أدب الخيال العلمي بجائزة الأكاديمية السويدية إلا مرة واحدة عام 1974، حين حصدها الأديب السويدي هاري مارتنسون، فيما اعتبره النقاد بمثابة "سهو" لندرة حدوثه.

ونوهت الجارديان إلى أن العادة جرت بحصول الأوروبيين على الجائزة (112 من أصل 114) جائزة ذهبت للغات الأوروبية؛ فضلا عما اشتملت عليه من قرارات سيئة على نحو واضح. واختتمت الصحيفة قائلة: "إن العالم يحتاج الأدب والذي بدوره يحتاج إلى الظهور والتكريم للتدليل على عرفاننا بأهميته">

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أقل من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 5 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

براتب يصل لـ 2600 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توفير 200 فرصة عمل

أحمد فتوح: جروس وراء رحيلى عن الزمالك.. وعبدالله جمعة أحسن منى

الباز يكشف الفرق بين المدنيين والعسكريين في تولي الوظائف (فيديو)

مصدر أمني يفجر مفاجأة حول جثث الأطفال الثلاثة المقتولين على يد والدهم بالمرج

ads
الأكثر قراءة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية .. مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر الان .. البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا Yalla Shoot كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | الاسطورة | جول كورة

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

أحداد عن وقوفه على الكرة: ردًا على تصرفات مدرب جور ماهيا

سيرينا وليامز تنسحب من مباراتها فى إنديان ويلز

سولارى يكشف موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية .. مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر الان .. البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا Yalla Shoot كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | الاسطورة | جول كورة

ads
كشكول

وفد بجامعة عين شمس يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثون للقوات المسلحة

علوم الأزهر تكرم "خوارزمي العصر " الفائز بجائزة نكروما

"هي والحداثة" معرض جديد برحاب فنون جميلة حلوان

بدء تفعيل مشاركة طلاب طنطا في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار

غدًا.. بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس

الأمصار

تعرف على المواطن السعودي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة

"الأسد": الحرب على سوريا أصبحت اقتصادية وشبيهة بالحصار

10 معلومات عن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد أشتية

بطريقة مثيرة للجدل.. اللاجئة السعودية رهف القنون تحتفل بيوم المرأة العالمي

في أول تصريح له.. اشتيه يكشف طبيعة الحكومة الفلسطينية الجديدة

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

7 نصائح.. كيف تحمى عظامك مع تقدمك فى العمر؟

فيديو لطائرة تتعرض لمطبات هوائية وانهيار الركاب

الأمن يعثر على زوجين إيطاليين فقدا في جبال باكستان

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

الحصبة تعود من جديد.. ومراكز طبية: العام الحالي هو الأسوأ في عدد الإصابات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎