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الثقافة
الإثنين 11/مارس/2019 - 02:22 ص

"عبدالحميد" يطالب مكتبة الأسرة بطباعة كتاب "المسرحية الشعرية العامية"

عبدالحميد يطالب مكتبة
ايهاب مصطفى
dostor.org/2548368

ناقش منتدى الشعر المصري الجديد مساء أمس، كتاب الباحث عبد الكريم الحجراوي الصادر عن الهيئة العربية للمسرح بدولة الإمارات العربية، تحت عنوان "المسرحية الشعرية العامية في مصر: (1921-1986) دراسة تحليلية"، والكتاب كما وصفه المناقشون دراسة جادة ونادرة، ترتكز على تجربة كل من الشعراء بيرم التونسي، فؤاد حداد، متولى عبد اللطيف، نجيب سرور، وصلاح جاهين. وهو في الأصل أطروحة علمية حصل بها الباحث على درجة الماجستير بتقدير امتياز من جامعة القاهرة.

وفي حديثه عن أهمية الكتاب ناشد الناقد الدكتور شاكر عبد الحميد المسئولين عن "مكتبة الأسرة" ضرورة إعادة طباعة الكتاب حتى يتوافر للقراء والباحثين في مصر، كما تحدث الدكتور خالد أبو الليل عن جسارة الباحث في إثارة موضوع مهم يتمثل في إشكالية النظر للإبداع العامي في مصر؛ حيث ينظر إليه أكاديميون بالجامعات نظرة دونية، ويتهمونه على غير حق بأنه لا يستحق، بل ويزعم عدد منهم أنه ضد لغة الضاد ويصلون بالأمر إلى كونه ضد الإسلام.

وفي سياق متصل وصف الدكتور محمد السيد اسماعيل الكتاب بالكاشف لما وصل إليه حال المسرح الشعري المكتوب بالعامية والفصحى معا على مستوى التأليف والنشر والانتاج أيضا، فمسيرة المسرح الشعري التي وقف عليها الباحث تكشف ندرة المكتوب إذا ما قورن بالفنون الإبداعية الأخرى.

ومن جانبه تحدث الباحث عبدالكريم الحجراوي عن الصعوبات التي واجهته وهو ينجز بحثه، وقدم الشكر للمناقشين على الملاحظات القيمة التي أبدوها خلال الندوة، ولم ينس تقديم الشكر لأستاذه الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي الذي أشرف على رسالة الماجستير.

وقد حفلت الندوة التي أدارها الشاعر والروائي علي عطا بعدد من المداخلات المهمة للشاعر محمود قرني والأديب سيد الوكيل والروائي حسين عبد الرحيم.

يشار إلى أن الكتاب صدر عن الهيئة العربية للمسرح في طبعة محدودة؛ إصدار خاص بمناسبة مهرجان المسرح العربي في دورته الحادية عشرة التي أقيمت هذا العام في مصر.

"عبدالحميد" يطالب مكتبة الأسرة بطباعة كتاب "المسرحية الشعرية العامية"
"عبدالحميد" يطالب مكتبة الأسرة بطباعة كتاب "المسرحية الشعرية العامية"
"عبدالحميد" يطالب مكتبة الأسرة بطباعة كتاب "المسرحية الشعرية العامية"
"عبدالحميد" يطالب مكتبة الأسرة بطباعة كتاب "المسرحية الشعرية العامية"
"عبدالحميد" يطالب مكتبة الأسرة بطباعة كتاب "المسرحية الشعرية العامية"
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