القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
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الإثنين 11/مارس/2019 - 02:21 ص

رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدة حديثى الولادة بمستشفى أبو الريش.. اليوم

رئيس جامعة القاهرة
وكالات
dostor.org/2548367

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، 11 مارس الجاري، وحدة حديثي الولادة بمستشفى أبو الريش "المنيرة" للأطفال، وتتضمن 52 محضن رعاية مركزة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، منها 10 لخدمة حالات الصفراء ذات الخطورة وهي مجهزة بأحدث أجهزة العلاج الضوئي، مع إمكانية تغيير الدم.

ويأتي افتتاح الوحدة، إضافة للخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الأطفال بجامعة القاهرة، وحل مشكلة نقص وحدات رعاية حديثي الولادة بمصر.

ويلتقي رئيس جامعة القاهرة بمديري مستشفى الأطفال "الياباني والمنيرة"، حيث يتم استعراض خطة تطوير مستشفى الأطفال الياباني والمنيرة وفقا لخطة تطوير مستشفيات قصر العيني 2020.

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