بيت شعر بالأقصر يعلن عن المسابقة السنوية فى حفظ وإلقاء القصائد العربية

أعلن بيت الشعر بالأقصر في بيان صدر عنه مساء أمس عن مسابقته السنوية لحفظ وإلقاء الشعر لثلاث مراحل عمرية، وتتم الاختبارات في السادس والسابع والثامن من شهر إبريل المقبل.



ونوه بيت الشعر إلى أن المقيمين خارج محافظة الأقصر ولديهم مشقة الحضور، يمكنهم إرسال فيديو على الصفحة الرسمية للبيت على موقع السوشيال ميديا "فيس بوك".



يذكر أن الجوائز ستوزع في حفل يقام بمكتبة مصر العامة مساء الأربعاء العاشر من إبريل المقبل، وتكون الجوائز لكل مرحلة عمرية كالتالي، الأول ١٠٠٠ جنيه، الثاني ٨٠٠ جنيه، الثالث ٧٠٠ جنيه، الرابع ٥٠٠ جنيه.



أما عن القصائد المقرر حفظها وإلقائها لكل مرحلة عمرية فهي كالتالي:



أولا: من سن ٦ الى سن ١٢ سنة قصيدة للشاعر أحمدرامي

مصر التى فى خاطري وفى فمي

أحبها من كل روحي ودمي

يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها

حبي لها

بني الحمي والوطن

من منكم يحبها مثلي أنا

نحبها من روحنا

ونفتديها بالعزيز الأكرم

من عمرنا وجهدنا

عيشوا كراما تحت ظل العلم

تحيا لنا عزيزة فى الأمم

أحبها لظلها الظليل

بين المروج الخضر والنخيل

نباتها ما أينعه

مفضضا مذهبا

ونيلها ما أبدعه

يختال مابين الربى

بني الحمى والوطن

من منكم يحبها مثلي أنا ؟

نحبها من روحنا

ونفتديها بالعزيز الأكرم

من قوتنا ورزقنا

لا تبخلوا بمائها على ظمي

وأطعموا من خيرها كل فم

أحبها للموقف الجليل

من شعبها وجيشها النبيل

دعا الى حق الحياة

لكل من فى ارضها

وثار فى وجه الطغاة

مناديا بحقها

وقال فى تاريخه المجيد

يا دولة الظلم إنمحى وبيدى

بني الحمى والوطن

من منكم يحبها مثلي أنا ؟

نحبها من روحنا

ونفتديها بالعزيز الأكرم

من صبرنا وعزمنا

صونوا حماها وانصروا من يحتمي

ودافعوا عنها تعش وتسلم

يا مصر يا مهد الرخاء

يا منزل الروح الامين

أنا على عهد الوفاء

فى نصرة الحق المبين

بني الحمى والوطن

من منكم يحبها مثلي أنا ؟

نحبها من روحنا

ونفتديها بالعزيز الأكرم



ثانيا من ١٢ - ١٥ سنة قصيدة للشاعر محمد الفيتوري

الهوى كل هوى دون هوانا

نحن من أشعلت الشمس يدانا

والخُطى مهما تناءت أودنت

فهى في دورتها رجع خطانا

واذا التاريخُ أغنى أُمَّةً

بشهيدً فأُلوف شهدانا

واذا الثورة كانت بطلًا

يطأُ الموت ويحتلّث الزمانا

فلنا في كُلِّ جيل بطل’’

مجدهُ يحتضن المجد أحتضانا

عرب’’ نحن.. وهذا دمنا

يتحدى في فلسطين الهوانا

عرب رايتُنَا وحدتنا

حلقت صقرا وحطت في سمانا

عرب’’.. لا أمضُغُ الملح، ولا

أكسر السيف بعينيّ مُهُانا

فأنا أعرف أنَّ الروح من

روحنا نحن..وأن الكون كانا

وأنا أعرف أن الشمس في غيبة

ثم تعود الدورانا

والمخاضاتُ عذاب..

ولقد تلدُ الأرحامُ وَحلًا واحتقانا

وأنا أعرفُ أني أُمَّةُ

هي عند الله أعلى صولجانا

وأنا أركضُ فى بسُتانها

خيلاءً..وأغُنىَّ المهرجانا

وأسألوُا التاريخ عنها

ينتفض كلُّ عرق عربي عُنفُوانا

أه يا ذاكرة الأرض

لكم ثقُلتْ أقدامُهم فوق ثرانا

والدُّجى كان بطيئًا

والأسى كان مُرًّا رَشَفَتُه شفتانا



ثالثا: من سن ١٥- ١٨ سنة قصيدة للشاعر أمل دنقل

مصر لا تبدأ من مصر القريبة

إنها تبدأ من أحجار (طِيبة)

إنها تبدأ منذ انطبعت

قدمُ الماءِ على الأرض الجديبة

ثوبها الأخضر لا يبلى إذا

خلعته... رفت الشمس ثقوبه

إنها ليست عصورًا فهي الكل في

الواحد، في الذات الرحيبة

أرضها لا تعرف الموت فما

الموت إلا عودةٌ أخرى قريبة

تعبر القطرة في النيل فمِن

حولها الرقص وأعياد الخصوبة

فإذا البحر طواها نفرت

واسترد الماءُ في الوادي دُروبه

وأعاد الماء للنيل هُروبَه

واسترد الماء في مصر العذوبة

فسقى النيل بهِ ـ ثانيةً ـ

ظمأ البحر إذا ما مدَ كُوبَه

هكذا شعبكِ يا مصر له

دورة الماء ونجواه الرطيبة

مات فيه الموت يوما فابتنى

هَرَما للموت يستجلي غيوبه

أبدًا يبني ويأتي غيره

ناشرًا فيه أساه وحروبه

فإذا راح ابتنى ثم ابتنى

فانثنى الغازي إليه بالعقوبة!

وكأن الذُلَ في الشعب ضريبة

وابتسام الصبر قد صار ذنوبه

وكأن الدمَ نِيلٌ آخرٌ

تستقي منه الرمال المستطيبة

كل أبنائكِ يا مصر مَضوا

شهداء الغدِ في نُبْلٍ وطيبة

الذي لم يقضِ في الحرب قضى

وهو يُعطي الفأس والغرسَ وجِيبه

والذي لم يقضِ في الفأس قضى

حاملًا أحجار أسوان الرهيبة

اسمعي في الليل أناتِ الأسى

اسمعي حزن المواويل الكئيبة

إنها أسماء من ماتوا ولم

يبرحوا القلب فقد صاروا نُدوبه

سيعودون فلا تبكي فما

يرتضي المحبوب أن تبكي الحبيبة

أتُرى تبكين من مات.. لكي

تستعيدي راية الفكر السليبة

والذي مات لكي ينفث في

كل قلبٍ ناشئٍ حرف العروبة

ولكي يحتضن الطفل حقيبة

ولكي تقتات بالعلم الشبيبة

ولكي يهوي حجاب الخوف عن

روح ربات الحجال المستريبة

ولكي يُرفع سيف العدل في

وجه أبناء المماليك الغريبة

والذي لولاه ما مرت لنا

ـ في عبور النار للحرب ـ كتيبة

أتُرى تبكين يا مصر؟ أنا

لستُ أبكيه وإن كنتُ ربيبه

شرف الأبناء أن يمضي أبٌ

بعد أن قدم للمجد نصيبه

شرفٌ للأب أن يمضي فلا

تعتري أبناءَه الروح الزغيبة

إنما يبكي ضعاف الناس إن

عجزوا أن يدركوا حجم المصيبة