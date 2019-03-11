شركة "Citrix" الأمريكية.. آخر ضحايا القرصنة الإلكترونية الإيرانية

تواصل إيران انتهاج سياسية الإرهاب الإلكتروني تجاه دول عدة حول العالم، لاختراق بيانات الشركات والمؤسسات الاقتصادية، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.



وذكر موقع "engadget.com" أن شركة سيتريكس "Citrix" الأمريكية للبرمجيات والخدمات الإلكترونية السحابية، تعرّضت لهجمة سيبرانية شرسة من مجموعة "Iridium" الإيرانية، وذلك بعد أيام من تحذير مكتب التحقيقيات الأمريكية الفيدرالية "FBI" فريق الشركة من احتمال تعرّضها لقرصنة من طهران.



وأوضح التقرير أن القراصنة الإيرانيين نجحوا بالفعل في الحصول على كمية كبيرة من المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة ومشاريعها وعملائها، تقدّر بنحو 10 تيرابايت، مبينًا أنهم جنحوا إلى خداع وإعطاب نظام الحماية الإلكتروني الخاص بـ"Citrix"، مستغلين ضعف بعض كلمات المرور لتجاوز جميع الإجراءات الوقائية، والوصول إلى الشبكة الداخلية.



وقال المتخصّصون الأمنيون في مجال مكافحة القرصنة الإلكترونية، بشركة ريسيكيورتي "Resecurity" الأمريكية، إن الهجمات السيبرانية الإيرانية أصبحت تركّز مؤخراَ على الاختراق وتحصيل بيانات تتعلق بمشاريع صناعة الطيران، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الفضاء الأمريكية "NASA".



وأكدوا أن القراصنة الإيرانيين تمكّنوا من تحقيق نجاحات جزئية، إذ حازوا بيانات ومعلومات مهمة عن شركات اقتصادية وهيئات أمريكية عسكرية في شهر ديسمبر 2018.



وأفاد المتخصّصون بأنهم حذّروا شركة سيتريكس "Citrix" بالتعاون مع مكتب التحقيقيات الأمريكية الفيدرالية، حول احتمال الهجوم الإلكتروني، ولكنّ مسؤوليها لم يمنحوا الأمر كثيرًا من الاهتمام.



وعلى الرغم من تأكيد سيتريكس "Citrix" بعدم وجود أي مؤشرات أو أدلة دامغة حتى الآن، على استخدام المتسللين البيانات التي نهبوها، إلاّ أن مصدر القلق حسب المراقبين لا يمكن في البيانات فقط ولكن يرتبط بمعلومات سائر الملفات الحساسة، وخصوصًا برمجيات كبرى المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي تمتلكها "Citrix".