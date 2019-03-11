"دبى" تنظم بعثة ترويجية إلى أمريكا لجذب مزيد من الاستثمارات

بدأت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار -إحدى مؤسسات اقتصادية دبي- تنظيم أول بعثاتها الترويجية العالمية لعام 2019 إلى أمريكا.



ومن المقرر أن تزور البعثة -يشارك فيها 18 من كبار المسؤولين التنفيذيين من عدة مؤسسات، وتستمر فعالياتها حتى 16 مارس الجاري- مدينتي لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، ودينفر في ولاية كولورادو، تماشيًا مع مساعي دبي لاستقطاب الاستثمارات من أسواق العالم الرئيسية، وفتح أسواق جديدة في إطار رؤية دبي لتعزيز التنويع الاقتصادي.



وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بإرسال بعثة ترويجية إلى هذه المدن، حيث تواصل البعثة الجديدة التأكيد على قدرات دبي القوية ومكانتها كمركز مثالي وبوابة للشركات الأمريكية، الحريصة على توسيع نطاق أعمالها في الإمارات والشرق الأوسط.



العلاقات الإماراتية الأمريكية

وتركز البعثة على الترويج للفرص والمزايا المهمة المتاحة في السوق المحلية، في القطاعات التي تسهم في تحقيق مستهدفات في استراتيجية دبي الصناعية 2030.



وأعرب فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عن ثقته من أن مدينتي لوس أنجلوس ودينفر تحتويان على آفاق تجارية واسعة تتيح عقد شراكات متبادلة ومستدامة بين دبي وأمريكا، حيث تعد لوس أنجلوس أحد أهم المصدرين للمنتجات الزراعية المختلفة ومعدات النقل وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الكهربائية، إضافة إلى الخدمات في قطاع البرمجيات والمجالات القانونية والأكاديمية إلى دولة الإمارات.



ونجحت بعثة الترويج الاستثماري السابقة التي قام بها وفد دبي إلى لوس أنجلوس في تحقيق هدفها، حيث يتم متابعة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع مدينة لوس أنجلوس، ويجري تنفيذها حاليًا بشكل جيد ضمن القطاعات الرئيسية، حيث وصلت قيمة صادرات لوس أنجلوس إلى الإمارات في 2017 إلى 834 مليونا و613 ألفا و717 دولارا، في حين بلغت صادرات ولاية كاليفورنيا إلى 1.516 مليار دولار.



وخلال زيارته لمدينة دينفر سيقوم الوفد بتوسيع نطاق محادثاته حول الاتفاقية الحالية الموقعة بموجب مذكرة التفاهم مع مدينة دينفر، بما في ذلك المناقشات الجارية مع طيران الإمارات.



بلغت حجم التجارة بين الإمارات وأمريكا 21.8 مليار دولار في الفترة من ينايركانون الثاني إلى شهر نوفمبرتشرين الثاني 2018.



وبلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى الإمارات 17.2 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الإماراتية إلى أمريكا 4.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وفقا لوزارة التجارة الأمريكية.



كما بلغت حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أمريكا إلى دبي في العام الماضي 14.3 مليار درهم إماراتي (3.9 مليار دولار)، بإجمالي عدد مشروعات يصل إلى 121 مشروعا، ما يجعلها أكبر مستثمر من حيث حجم وعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، وفقا لأحدث بيانات "مرصد دبي للاستثمار".