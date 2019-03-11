مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية أنه وفقا للتقديرات الأولية فإن 19 موظفا بمنظمات تابعة للأمم المتحدة قد قتلوا في تحطم الطائرة الإثيوبية، بما في ذلك أعضاء تابعون لها.



وقالت منظمة الهجرة الدولية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، "إن البيانات الأولية تشير إلى مقتل 19 موظفا لهم علاقات بمنظمات تابعة للأمم المتحدة".



وأشارت إلى أن من بين القتلى موظفة تابعة لمنظمة الهجرة الدولية تدعى آن كاترين فيجل، وهي مواطنة ألمانية كانت في طريقها إلى نيروبي لتلقي التدريب.



جدير بالذكر أن شركة الطيران الإثيوبية الرسمية أعلنت أن جميع الركاب على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت صباح الأحد بعد الإقلاع من أديس أبابا قد قتلوا.



وكان 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد على متن طائرة الركاب من طراز بوينغ 737 التي كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.