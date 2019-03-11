اليوم.. "مياه الإسكندرية" تطلق مسابقة "السلامة والصحة المهنية"

تنطلق اليوم الإثنين بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، "مسابقة السلامة والصحة والمهنية"، التي تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة ١٧ شركة تابعة.



وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، في تصريح مساء أمس الأحد، إن المسابقة التي تنظمها الشركة القابضة للعام الخامس على التوالي تهدف إلى رفع مستوى أداء العاملين في التعامل مع خطط الطوارئ المختلفة، واتباع إجراءات السلامة في الأماكن ذات الخطورة والسيطرة على الأزمة في أقل وقت ممكن لتجنب كافة المخاطر التي تصيب العاملين أوالمحيطين على حد سواء، وتقييم وتنمية مهارات التعامل بالأماكن المغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، علاوة على تنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفوري مع أي خلل أو تسربات ناتجة عن تشغيل منظومة الكلور.

