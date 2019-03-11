بيلوسى تتهم ترامب بالإضرار بمصالح الشعب بسبب الجدار الحدودى

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي الأحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "الإضرار بمصالح ملايين الأمريكيين وخلق حالة من الفوضى على نطاق واسع في البلاد من خلال قيامه بإغلاق الحكومة الأمريكية مؤخرا بشكل اتسم بالتهور من أجل إقامة الحاجز الحدودي مع المكسيك".



ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن بيلوسى قولها - في بيان مشترك مع تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي - إن هذا الحاجز الحدودي غير فعال، ومكلف للغاية، وترامب اضطر للاعتراف بالهزيمة بعد رفض الكونجرس تمويل إقامته واٌجبر أيضا على إعادة فتح مؤسسات الحكومة الأمريكية.



وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تواجه تحديات في الوقت الراهن بالنسبة لتوفير فرص عمل للمواطنين في المستقبل، ومن الأفضل أن يتم إنفاق أموال الميزانية على خلق فرص للعمل ومشروعات التعمير والتعليم".



وكانت مصادر أمريكية كشفت النقاب في وقت سابق اليوم عن أن ترامب قرر زيادة المبلغ الذي يطلبه لإقامة هذا الحاجز الحدودي من 7ر5 مليار دولار إلى 6ر8 مليار دولار على الرغم من أن الكونجرس أصر على منحه 4ر1 مليار دولار فقط، حيث من المنتظر أن يطلب ترامب غدا الاثنين من الكونجرس الحصول على 5 مليارات دولار علاوة على 6ر3 مليار أخرى من ميزانية مشروعات الجيش الأمريكى خلال العام المالي 2020.