القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
عالم
الإثنين 11/مارس/2019 - 05:36 ص

بيلوسى تتهم ترامب بالإضرار بمصالح الشعب بسبب الجدار الحدودى

بيلوسى تتهم ترامب
وكالات
dostor.org/2548359

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي الأحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "الإضرار بمصالح ملايين الأمريكيين وخلق حالة من الفوضى على نطاق واسع في البلاد من خلال قيامه بإغلاق الحكومة الأمريكية مؤخرا بشكل اتسم بالتهور من أجل إقامة الحاجز الحدودي مع المكسيك".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن بيلوسى قولها - في بيان مشترك مع تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي - إن هذا الحاجز الحدودي غير فعال، ومكلف للغاية، وترامب اضطر للاعتراف بالهزيمة بعد رفض الكونجرس تمويل إقامته واٌجبر أيضا على إعادة فتح مؤسسات الحكومة الأمريكية.

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تواجه تحديات في الوقت الراهن بالنسبة لتوفير فرص عمل للمواطنين في المستقبل، ومن الأفضل أن يتم إنفاق أموال الميزانية على خلق فرص للعمل ومشروعات التعمير والتعليم".

وكانت مصادر أمريكية كشفت النقاب في وقت سابق اليوم عن أن ترامب قرر زيادة المبلغ الذي يطلبه لإقامة هذا الحاجز الحدودي من 7ر5 مليار دولار إلى 6ر8 مليار دولار على الرغم من أن الكونجرس أصر على منحه 4ر1 مليار دولار فقط، حيث من المنتظر أن يطلب ترامب غدا الاثنين من الكونجرس الحصول على 5 مليارات دولار علاوة على 6ر3 مليار أخرى من ميزانية مشروعات الجيش الأمريكى خلال العام المالي 2020.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ 4 أيام

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ 4 أيام

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

منذ 5 أيام

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

منذ 5 أيام

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"

منذ اسبوع

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

الآن

سولارى يكشف موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

فنزويلا توقف نشاط المدارس والشركات بسبب الكهرباء

بعد أكثر من 100 عام.. الكشف عن منحوتة ليوناردو دا فينشى الوحيدة

طائرة استطلاع أمريكية نرويجية تحلق فى سماء روسيا

ads
الأكثر قراءة

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

انفراد.. تعيين رئيس هيئة الإمداد والتموين رئيسا لـ"القابضة للنقل"

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

المدرب العام للمنتخب: أسلوب لعبنا لا يتفق مع عبدالله السعيد

فيدرير يفوز بمباراته الأولى فى إنديان ويلز

أحداد عن وقوفه على الكرة: ردًا على تصرفات مدرب جور ماهيا

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

انفراد.. تعيين رئيس هيئة الإمداد والتموين رئيسا لـ"القابضة للنقل"

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

ads
كشكول

وفد بجامعة عين شمس يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثون للقوات المسلحة

علوم الأزهر تكرم "خوارزمي العصر " الفائز بجائزة نكروما

"هي والحداثة" معرض جديد برحاب فنون جميلة حلوان

بدء تفعيل مشاركة طلاب طنطا في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار

غدًا.. بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس

الأمصار

تعرف على المواطن السعودي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة

"الأسد": الحرب على سوريا أصبحت اقتصادية وشبيهة بالحصار

10 معلومات عن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد أشتية

بطريقة مثيرة للجدل.. اللاجئة السعودية رهف القنون تحتفل بيوم المرأة العالمي

في أول تصريح له.. اشتيه يكشف طبيعة الحكومة الفلسطينية الجديدة

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

أكبر امرأة فى العالم تدرس الحساب يوميًا

7 نصائح.. كيف تحمى عظامك مع تقدمك فى العمر؟

فيديو لطائرة تتعرض لمطبات هوائية وانهيار الركاب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الحصبة تعود من جديد.. ومراكز طبية: العام الحالي هو الأسوأ في عدد الإصابات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎