أبرز نتائج مباريات الأحد فى جميع البطولات

تميزت نتائج الأحد في مختلف المنافسات المحلية والقارية التي جرت بالملاعب الأوروبية والإفريقية بفوز ليفربول وعودة فارق النقطة عن المتصدر مانشستر يونايتد واستعادة ريال مدريد لنغمة الفوز بعد 4 هزائم متتالية في مختلف المسابقات، وتقدم عدة فرق عربية في كأس الكونفدرالية الأفريقية.



الدوري الإنجليزي

في إنجلترا قلب ليفربول تأخره أمام بيرنلي بهدف للفوز ب4-2 ليواصل الضغط على المتصدر مانشستر سيتي حيث أصبح الفارق نقطة واحدة.



وفي صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا كان آرسنال أبرز المستفيدين بفوزه 2-0 على مانشستر يونايتد ليصعد للمركز الرابع مستفيدا من تعادل تشيلسي أيضا أمام ولفرهامبتون 1-1.



ومع خسارة توتنهام يبقى الصراع حول مركزين مؤهلين لدوري الأبطال كبيرًا بين 4 فرق حيث يملك توتنهام 61 نقطة وآرسنال 60 نقطة ومانشستر يونايتد 58 نقطة وتشيلسي 57 نقطة والذي لعب لقاء أقل من منافسيه.



الدوري الإسباني

في الدوري الإسباني الدرجة الأولى استعاد ريال مدريد نغمة الفوز بعدما حول تخلفه أمام بلد الوليد لفوز 4-1 ليبقى في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني و12 عن برشلونة المتصدر.



كما استعاد إشبيلية بدوره نغمة الفوز بعد 3 هزائم متتالية وجاء على حساب ريال سوسيداد 5-2 ليبقى في المركز السادس برصيد 40 نقطة وفارق 5 نقاط عن خيتافي الرابع وهو المركز المؤهل لدوري الأبطال، فيما تخلص فياريال من مراكز النزول بعد فوزه على ليفانتي 2-0 ليترك مكانه في المركز 18 لسيلتا فيغو المنهزم أمام ريال بتيس 1-0.



الدوري الإيطالي

في إيطاليا فقد نابولي نقطتين بتعادله أمام ساسولو 1-1 ليصبح الفارق بينه وبين المتصدر يوفنتوس 18 نقطة، فيما فاز إنتر ميلان 2-0 على سبال ليبقى في المركز الرابع بفارق نقطة عن جاره ميلان الثالث وقبل ديربي الغضب الذي يجمعهما الجولة القادمة.



الدوري الفرنسي

واصل أولمبيك مارسيليا تقدمه في الدوري الفرنسي وحقق فوزا مهما على نيس 1-0 ليواصل مطاردة أولمبيك ليون الثالث على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.



ويملك مارسيليا 47 نقطة مقابل 50 لليون الثالث.



كأس الكونفدرالية الأفريقية

في كأس الكاف تأهل نهضة بركان المغربي والنادي الصفاقسي التونسي لربع النهائي قبل الجولة الأخيرة من دوري المجموعات حيث فاز الفريق المغربي أوتو ديو الكونغولي 3-0 ليضمن الصدارة والتأهل، فيما فاز الصفاقسي على مواطنه النجم الساحلي 2-1 ليرفع رصيد إلى 9 نقط ويضمن تأهله لربع النهائي.



واستعاد الزمالك المصري عافيته بعد بداية متعثرة في البطولة وحقق فوزه الثاني على التوالي وجاء على حساب غور ماهيا الكيني 4-0 ليتصدر مجموعته ويحتاج للتعادل في اللقاء الأخير أمام نصر حسين داي الجزائري للتأهل.



من جهة أخرى لا زالت عدة فرق عربية في صراع التأهل حيث يتنافس حسنية أغادير ومواطنه حامل اللقب الرجاء البيضاوي اللذان تعادلا سلبيا في هذه الجولة وأوتو ديو الكونغولي على بطاقة في المجموعة الأولى.



ويحتاج النجم الساحلي التونسي لتعادل في الجولة الأخيرة بملعبه أمام ساليناس من بوركينا فاصو لمرافقة مواطنه النادي الصفاقسي، فيما يحتاج الهلال السوداني للفوز في لقاءه الأخير أمام نكانا الزامبي بعد عودته من تعادل من أمام أشانطي كوتوكو الغاني.



وخسر نصر حسين داي الجزائري أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي 2-0 ليهدر فرصة التأهل مبكرا وسيلعب لقاء فاصل أمام الزمالك المصري في الجولة الأخيرة.