فنزويلا توقف نشاط المدارس والشركات بسبب الكهرباء

قال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز في تصريحات تلفزيونية إن الحكومة ستعلق عمل المدارس والشركات اليوم الاثنين بسبب استمرار انقطاع الكهرباء.



واستمر الانقطاع أمس الأحد في أنحاء البلاد لليوم الرابع على التوالي في حدث لم يسبق له مثيل، مما أثار مخاوف السكان من آثاره المحتملة على منظومات الصحة والاتصالات والنقل.



ومع دخول الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي في فنزويلا يومه الرابع دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة، الجمعية الوطنية لعقد جلسة استثنائية سيطلب فيها إعلان حالة الطوارئ من أجل إتاحة دخول المساعدات الإنسانية.



ودعا جوايدو الشعب للنزول إلى الشارع لأن هذا النظام يترك الفنزويليين يموتون. أيها السادة في القوى الأمنية، حان الوقت لتكفوا عن حماية الديكتاتور، في إشارة إلى الرئيس نيكولاس مادورو الذي لا تعترف المعارضة بإعادة انتخابه.



وتشهد فنزويلا منذ الخميس انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي ما تسبب بحرمان السكان من الكهرباء والمياه ووسائل النقل، وفاقم صعوبة التمّون في بلد يعاني من أزمة سياسية واقتصادية خانقة.