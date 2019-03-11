الصين تحتج على أمريكا بسبب "الحرب مع الإيمان"

أصدرت الصين احتجاجا على تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي المتجول للحريات الدينية الدولية، سام براونباك، الذي انتقد فيها سياسات بكين تجاه الأقليات البوذية والمسلمة والتبتية، وقال إن الصين "في حالة حرب مع الإيمان".



وذكر مكتب وزارة الخارجية في هونج كونج أن كلمات براونباك يوم الجمعة "افتراء" على سياسات الصين الخاصة بالأديان.



وقال في بيان إنه أرسل خطاب إدانة يوم السبت للقنصلية الأمريكية في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث أدلى براونباك بالتصريحات.



وأضاف "الدستور والقوانين الصينية تحمي حرية الأديان ويجب على المنتقدين الكف عن تشويه سياسات الصين الدينية، وأوضاع حرية العقيدة، والكف عن استخدام القضايا الدينية للتدخل في الشؤون الداخلية للصين."



وذكر مسؤولون أمريكيون وخبراء بالأمم المتحدة أنهم يعتقدون أن الصين تحتجز مليون شخص من الويغور المسلمين وأعضاء في مجتمعات إسلامية أخرى في معسكرات اعتقال بمقاطعة شينجيانغ.



وانتقدت الولايات المتحدة وحكومات أخرى هذا القمع.



وتقول الحكومة الصينية إن هذه المعسكرات عبارة عن مراكز تدريب تهدف للقضاء على التطرف في المنطقة.



وقال براونباك إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "تشعر بقلق عميق وترى أن بكين تريد السيطرة وتغيير هوية وثقافة وإيمان الأقليات المسلمة."



وحث بكين على السماح بالوصول إلى هذه المعسكرات للتحقيق في ادعاءات إساءة معاملة السجناء.



وأضاف "بشكل عام، الصين في حالة حرب مع الإيمان. هذه حرب لن تكسبها. يجب على الحزب الشيوعي الصيني أن يستمع لصراخ شعبه من أجل الحرية الدينية."