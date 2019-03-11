أكبر ديمقراطية فى العالم تتأهب للانتخابات

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الهند، الأحد، أن نحو 900 مليون ناخب سيشارك في الانتخابات العامة خلال أبريل المقبل، في وقت يسعى رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إلى تكرار انتصار 2014.



وأوضحت اللجنة أن التصويت سيبدأ يوم 11 أبريل، على أن يستمر لستة أسابيع تالية، ويعتبر إعلان اليوم إشارة البدء لانطلاق الحملات الانتخابية، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان".



وسيتم نقل مقصورات الاقتراع وصناديق الانتخابات في أرجاء البلاد بسبل شتى، منها الجمال عبر صحراء راجستان، وسيرا على الأقدام في جبال الهيمالايا، وعبر القوارب السريعة في جزر أندامان.



وستجرى الانتخابات الهندية على سبع مراحل تنتهي في 19 مايو، على أن يتم فرز الأصوات خلال أربعة أيام من عملية التصويت.



وأصبحت الانتخابات الهائلة في الهند أكثر صعوبة، مع وجود قانون ينص على أن الناخب يجب أن يصوت في دائرة لا تبعد عن مكان سكنه أكثر من كيلومترين، الأمر الذي يعقد مهمة السلطات ويزيد تكاليف الانتخابات.



والإعلان عن موعد الانتخابات يعني أن حكومة مودي أصبحت الآن تصريف أعمال، ولا يمكنها بالتالي الإعلان عن سياسات جديدة، خاصة تلك التي تستلزم ميزانيات جديدة.