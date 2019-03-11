سولسكاير يستغرب هدف تشاكا "البرازيلى"

استغرب النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، هدف السويسري جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال الأول خلال مواجهة "الشياطين الحمر"، مؤكدا أن هذه الأهداف المذهلة يسجلها اللاعبون البرازيليون فقط.



وسجل تشاكا الهدف الأول في المباراة من تسديدة قوية للغاية غيرت اتجاهها بصورة مفاجئة، مثل الأهداف التي يسجلها اللاعبون البرازيليون الذين يأتي على رأسهم روبرتو كارلوس بهدف أمام فرنسا.



وقال سولسكاير في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "هدف جرانيت تشاكا كان مذهلا لأن الكرة غيرت اتجاهها بطريقة غريبة، كنت أعتقد أن هذه الأهداف تأتي بأقدام لاعبين برازيليين فقط".



وأضاف: "كان الهدف الأول حاسمًا وغيّر مجرى المباراة، وأرسنال ظهر متماسكا للغاية وقدم مستوى يستحق عليه الفوز".



وأتم: "التعثر وارد في كرة القدم، والآن الأمر يتعلق بكيفية العودة لطريق الانتصارات في المباراة المقبلة".