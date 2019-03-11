إيمرى يتجاهل الحديث عن يونايتد ويطالب بالتركيز فى مواجهة رين

تجاهل الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال، الحديث عن الفوز على مانشستر يونايتد (2-0) في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مطالبا بالتركيز في مواجهة رين، الخميس المقبل، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.



وكان أرسنال خسر أمام رين في لقاء الذهاب، الخميس الماضي، بـ3 أهداف مقابل هدف، على أن يقام لقاء الإياب الخميس المقبل، على ملعب الإمارات معقل "الجانرز".



وقال إيمري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز على يونايتد "الوصول لدوري أبطال أوروبا سيكون تحديا صعبا، تركيزنا الآن هو على مباراة رين وليس على أي شيء آخر".



وأضاف "لست متأكدا أن الفوز على يونايتد هو الأفضل، لكننا نتحسن في كل مباراة ونشعر بالفخر لما قدمناه، وأشكر المشجعين على دعمهم لنا لقد ساعدونا كثيرا".



ورفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث، بينما يحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 58 نقطة.