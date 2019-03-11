ريال مدريد يسحق بلد الوليد برباعية فى الليجا

عاد ريال مدريد لدرب الانتصارات، بتحقيقه فوزا كبيرا على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 4-1 في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.



وأهدر روبن ألكاراز ركلة جزاء لبلد الوليد في الدقيقة 12، كما ألغى الحكم هدفين لأصحاب الأرض، قبل أن تنجح المحاولة الرابعة لهز شباك الفريق المدريدي، حين أحرز المغربي أنور تهامي هدفا في الدقيقة 29.



وسجل المدافع رافائيل فاران هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.



وفي الشوط الثاني انتفض الريال وأحرز 3 أهداف عن طريق كريم بنزيمة، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 51 و59، وأضاف لوكا مودريتش الهدف الرابع في الدقيقة 85.



بهذا الفوز رفع "الميرينجي" رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق 5 نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.



في المقابل توقف رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز الـ16.