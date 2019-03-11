فيورنتينا ولاتسيو يتعادلان فى الدورى الإيطالى

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء الذي جمع فيورنتينا بضيفه لاتسيو، مساء الأحد، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.



وعلى ملعب "أرتيميو فرانكي"، أنهى الضيف العاصمي الشوط الأول متقدما بالهدف الذي سجله المهاجم المتألق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 23، وهو الهدف الشخصي الـ13 له هذا الموسم.



وفي الشوط الثاني، أدرك "الفيولا" التعادل عن طريق الكولومبي لويس مورييل في الدقيقة 61.



وتعد هذه المواجهة الثالثة على التوالي لفيورنتينا التي لا يحقق فيها أي فوز (تعادلين وخسارة)، ليكتفي الفريق بإضافة نقطة جعلت رصيده 37 في المركز العاشر.



بينما أصبح رصيد لاتسيو 42 نقطة في المركز الثامن، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام أودينيزي.