سولارى يكشف موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

كشف الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، موقفه من الرحيل عن الفريق، مشيرا إلى أنه لا يعرف أي شيء بخصوص هذا الأمر، مفضلا العمل في صمت.



وربطت عدة تقارير صحفية في الفترة الماضية سولاري بالرحيل عن الفريق بسبب سوء نتائج الملكي بالفترة الماضية، وتولي البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة خلفا له.



وقال سولاري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب مواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني: "لا أريد الحديث عن الرحيل عن ريال مدريد لأن تلك الأمور لا أستطيع تحديدها، أنا مستعد للموت من أجل النادي واللاعبين".



وأتم: "ريال مدريد ناد كبير ودائما ما يخرج من الأزمات، نحن فريق كبير ويجب تحقيق البطولات كل موسم لذا سنعود لمستوانا المعهود قريبا."



وحقق الريال فوزا كبيرا على بلد الوليد، بنتيجة 4-1، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، ليخرج من دوامة النتائج السلبية ويرفع رصيده إلى 51 نقطة في ترتيب الليجا.