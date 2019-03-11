بنزيمة يكشف موقفه من رحيل سولارى

أبدى الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، رغبته في استمرار الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدربا للفريق، رافضا الحديث عن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المرشح الأول لتولي القيادة الفنية للريال.



وأشارت عدة تقارير صحفية في الفترة الماضية إلى أن سولاري سيرحل عن الفريق، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، على يد أياكس أمستردام من الدور ثمن النهائي.



وقال بنزيمة في تصريحات تلفزيونية عقب مواجهة بلد الوليد: "لا يمكنني الحديث عن تولي جوزيه مورينيو قيادة الفريق، لأنها أمور تخص إدارة النادي وليس اللاعبين".



وتمكن الريال من تحقيق الفوز على بلد الوليد، برباعية مقابل هدف، بالجولة الـ27 من الدوري الإسباني.



وأضاف: "أريد استمرار سانتياجو سولاري معنا، حيث يتبقى لنا 11 مباراة في الموسم، يجب استكمالها معنا."



وأتم: " نحن مع سولاري، أحيانًا الصحافة تقول بعض الأشياء الغير صحيحة، لكنني أود قول أن سولاري قدم لنا الكثير".