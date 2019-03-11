رئيس كوريا الجنوبية يعقد قمة مع سلطان بروناى

يعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قمة مع السلطان حسن البلقية، السلطان التاسع والعشرون لسلطنة بروناي، اليوم الإثنين لمناقشة سبل تحسين علاقات بلاده مع بروناي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



ووصل مون الى هنا يوم الأحد فى زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة دولة هنا منذ 19 عاما.



ومن المقرر أن يستقبل سلطان بروناي الرئيس الكوري الجنوبي في حفل استقبال سيعقد في مقر إقامته الرسمي، إستانا نورول إيمان، وتليها زيارة ودية تحضرها زوجتا الزعيمين، وفقا لمكتب تشيونج وا داي الرئاسي في سول.