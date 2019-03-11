جدار ترامب مع المكسيك يهدد موازنة 2020 بفقد 8.6 مليار دولار

أفاد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بأن الأخير سيطلب تخصيص 8.6 مليار دولار في موازنة 2020 لتمويل الجدار مع المكسيك.



وردا على أسئلة "قناة فوكس نيوز" بشأن المعارضة المتوقعة للكونجرس لتخصيص هذا المبلغ للجدار، قال كودلو "اعتقد أن ذلك سيحدث".



وحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن ترامب يريد في موازنة عام 2020 -التي ستكشف الإثنين- تحويل 5 مليارات دولار من موازنة وزارة الأمن الداخلي و3.6 مليارات دولار من موازنة وزارة الدفاع لتخصيصها لمشروع الجدار، الذي يهدف منه ترامب لمنع الهجرة.



وستضاف تلك المبالغ إلى التمويل العاجل بقيمة 6.5 مليارات دولار، المقررة حال وقف "الطوارئ الوطنية" التي أعلنها ترامب في 15 فبراير، وهو إجراء يمكنه من الالتفاف على الكونجرس للإفراج عن التمويل.