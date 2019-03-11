شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

قال أحد أهالي قرية كفر حجازي، التابعة لمركز المحلة - رفض ذكر اسمه- إن الفيديوهات الجنسية لعنتيل المحلة الجديد، "إسماعيل. ا" موجودة منذ عام، وأن "إسماعيل" دخل في رهان مع أحد أصدقائه؛ لتصوير فيديو مع إحدي السيدات في القرية، وأن أحد العاملين معه في المحل فضح أمره بعد مشاهدة أحد الفيديوهات على الكمبيوتر الخاص به، فقام بنقل الفيديوهات ومساومته على الفيديوهات، وطلب مبلغ 50 ألف جنيه قبل عدة شهور.



وأضاف: استعان إسماعيل بأحد أصدقائه، واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح، وبعد فترة نشبت مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص يدعي "الدوكش"، وهو صديقه المقرب، وكان قد سبق وحدث بينهما رهان على إحدى السيدات من أقارب "الدوكش"، وقام بسرقة جهاز الكمبيوتر الخاص به، وحذف فيديوهات أحدى أقاربه، وهى صاحبة واقعة الرهان بينهما، وقام بتحميل الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وعقب انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، حدثت عدة حالات للطلاق فى القرية التى تقع على حدود مدينة المحلة، قام العنتيل الجديد بتصوير مجموعة من السيدات من القرية فى أوضاع جنسية داخل إحدى الشقق بالقرية، وظهرت أكثر من سيدة فى الفيديوهات التى يتم تداولها داخل القرية.



وكانت قرية كفر حجازى، بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شهدت انتشار فيديوهات جنسية لشخص يدعى"اسماعيل. ا"، وشهرته "أشرف"، يبلغ من العمر 39 سنة، صاحب محل قطع غيار توك توك بالقرية، بعد تصويره العديد من السيدات المتزوجات والمطلقات خلال ممارسته للرذيلة معهن بمحض إرادتهن، فى أوضاع جنسية، داخل إحدى الشقق بالقرية، وظهور أكثر من سيدة فى الفيديوهات التى يتم تداولها داخل القرية.