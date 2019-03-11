القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
حوادث
الإثنين 11/مارس/2019 - 04:25 ص

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

شاهد عيان: رهان وراء
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2548293

قال أحد أهالي قرية كفر حجازي، التابعة لمركز المحلة - رفض ذكر اسمه- إن الفيديوهات الجنسية لعنتيل المحلة الجديد، "إسماعيل. ا" موجودة منذ عام، وأن "إسماعيل" دخل في رهان مع أحد أصدقائه؛ لتصوير فيديو مع إحدي السيدات في القرية، وأن أحد العاملين معه في المحل فضح أمره بعد مشاهدة أحد الفيديوهات على الكمبيوتر الخاص به، فقام بنقل الفيديوهات ومساومته على الفيديوهات، وطلب مبلغ 50 ألف جنيه قبل عدة شهور.

وأضاف: استعان إسماعيل بأحد أصدقائه، واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح، وبعد فترة نشبت مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص يدعي "الدوكش"، وهو صديقه المقرب، وكان قد سبق وحدث بينهما رهان على إحدى السيدات من أقارب "الدوكش"، وقام بسرقة جهاز الكمبيوتر الخاص به، وحذف فيديوهات أحدى أقاربه، وهى صاحبة واقعة الرهان بينهما، وقام بتحميل الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، حدثت عدة حالات للطلاق فى القرية التى تقع على حدود مدينة المحلة، قام العنتيل الجديد بتصوير مجموعة من السيدات من القرية فى أوضاع جنسية داخل إحدى الشقق بالقرية، وظهرت أكثر من سيدة فى الفيديوهات التى يتم تداولها داخل القرية.

وكانت قرية كفر حجازى، بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شهدت انتشار فيديوهات جنسية لشخص يدعى"اسماعيل. ا"، وشهرته "أشرف"، يبلغ من العمر 39 سنة، صاحب محل قطع غيار توك توك بالقرية، بعد تصويره العديد من السيدات المتزوجات والمطلقات خلال ممارسته للرذيلة معهن بمحض إرادتهن، فى أوضاع جنسية، داخل إحدى الشقق بالقرية، وظهور أكثر من سيدة فى الفيديوهات التى يتم تداولها داخل القرية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

منذ أقل من شهر

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

منذ أقل من شهر

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة

الآن

انتحار مصرى فى الكويت شنقًا

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

براتب يصل لـ 2600 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توفير 200 فرصة عمل

أحمد فتوح: جروس وراء رحيلى عن الزمالك.. وعبدالله جمعة أحسن منى

ads
الأكثر قراءة

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

انفراد.. تعيين رئيس هيئة الإمداد والتموين رئيسا لـ"القابضة للنقل"

تغريم حميد أحداد 300 ألف جنيه بسبب وقوفه على الكرة

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

فيدرير يفوز بمباراته الأولى فى إنديان ويلز

أحداد عن وقوفه على الكرة: ردًا على تصرفات مدرب جور ماهيا

سيرينا وليامز تنسحب من مباراتها فى إنديان ويلز

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

انفراد.. تعيين رئيس هيئة الإمداد والتموين رئيسا لـ"القابضة للنقل"

تغريم حميد أحداد 300 ألف جنيه بسبب وقوفه على الكرة

ads
كشكول

وفد بجامعة عين شمس يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثون للقوات المسلحة

علوم الأزهر تكرم "خوارزمي العصر " الفائز بجائزة نكروما

"هي والحداثة" معرض جديد برحاب فنون جميلة حلوان

بدء تفعيل مشاركة طلاب طنطا في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار

غدًا.. بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس

الأمصار

تعرف على المواطن السعودي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة

"الأسد": الحرب على سوريا أصبحت اقتصادية وشبيهة بالحصار

10 معلومات عن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد أشتية

بطريقة مثيرة للجدل.. اللاجئة السعودية رهف القنون تحتفل بيوم المرأة العالمي

في أول تصريح له.. اشتيه يكشف طبيعة الحكومة الفلسطينية الجديدة

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

7 نصائح.. كيف تحمى عظامك مع تقدمك فى العمر؟

فيديو لطائرة تتعرض لمطبات هوائية وانهيار الركاب

الأمن يعثر على زوجين إيطاليين فقدا في جبال باكستان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

الحصبة تعود من جديد.. ومراكز طبية: العام الحالي هو الأسوأ في عدد الإصابات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎