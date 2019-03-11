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الإثنين 11/مارس/2019 - 01:06 ص

طائرة استطلاع أمريكية نرويجية تحلق فى سماء روسيا

طائرة استطلاع أمريكية
عبير سليم
dostor.org/2548291

أعلن القائم بأعمال رئيس المركز الوطنى للحد من الخطر النووى في روسيا، رسلان شيشين، اليوم، أن مهمة مشتركة بين الولايات المتحدة والنرويج ستنفذ رحلة مراقبة فوق روسيا، فى إطار معاهدة السماء المفتوحة في الفترة من 11 إلى 16 مارس الجاري.

وقال شيشين في تصريحات صحفية، إنه "من 11 إلى 16 مارس، في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية للسموات المفتوحة، ستقوم البعثة المشتركة للولايات المتحدة والنرويج برحلة مراقبة فوق أراضي روسيا الاتحادية على متن طائرة استطلاع أمريكية من طراز بوينغ OC-135B".

وتم إقرار اتفاقية الأجواء المفتوحة في عام 1992 في هلسنكي [فنلندا]، من قبل 27 دولة من الدول — الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوربا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة.

وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو 2001.

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