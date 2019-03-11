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الأبراج اليوم
الإثنين 11/مارس/2019 - 06:02 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 11 مارس 2019

حظك اليوم.. جميع
شيماء دهب
dostor.org/2548277

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا تعرف لقاءً مهمًا أو معاودة لقاء يترك أثرًا لديك، ومن الممكن أن توقع عقودًا مالية، وتبدو فرحًا بما يحصل.
عاطفيًا: تستعيد علاقتك الجيدة بالحبيب بعد زوال أسباب سوء التفاهم الأخير، لكن من المستحسن عدم إثارة المواضيع الحساسة.
صحيًا: قد تعاني بعض المشاكل الصحية، الأمر الذي يتطلب منك أخذ قسط من الراحة والاسترخاء، حتى يمكنك استعادة نشاطك مرة أخرى.

الثور
مهنيًا: تسير بثقة كبيرة بالنفس وتتقدم بخطى ثابتة، يكون الحظ الى جانبك لتجد نفسك على طاولة المفاوضات تناقش مواضيع رئيسية ممثلًا أرفع المستويات.
عاطفيًا: تبدو مشرقًا هذه الفترة الجميلة التي تسمح لك بعقد علاقات مفيدة وبتوسيع الآفاق وتعميق المعرفة.
صحيًا: تخاف أن تصاب بمشاكل صحية، ودائمًا ما تحافظ على صحتك وتلتزم دممارسة الرياضة جيدًا وتتناول الوجبات الغذائية الصحية.

الجوزاء
مهنيًا: حافظ على ردات فعلك وانتبه من الكلام القاسي وابتعد عن المزاجية والتحديات ان الجو الفلكي لا يبشر بالهدوء وينذز ببعض الاحتكاك والمناورات
عاطفيًا: تعيش علاقة حميمة جدًا مع أحد مواليد برج السرطان، يمكن أن تتحول في أي وقت إلى علاقة أعمق، وخصوصًا أن يكن لك إعجابًا متزايدًا.
صحيًا: تتوتر أعصابك وينتابك القلق حين ترى أن الأمور لا تجري كما تشاء، وأن الظرف يعاكسك في كل ما تقوم به.

السرطان
مهنيًا: يحمل هذا اليوم قرارًا مهنيًا كبيرًا ينعكس إيجابًا عليك، ونتائج إيجابية على مسيرتك الشخصية كما المهنية.
عاطفيًا: قد لا تكون العواطف سعيدة جدًا، إلا أنك راضٍ بواقعك، تحتاج إلى ترطيب الأجواء والمبادرة بشكل إيجابي لتسوية الأوضاع.
صحيًا: عليك الاهتمام بصحتك هذا اليوم والابتعاد عن الأجواء السلبية، إلجأ إلى تناول طعام طبيعي وصحي للمحافظة على حيويتك.

الأسد
مهنيًا: تتاح لك فرصة لغربلة الأمور ومعرفة الصديق من العدو، وتقوم بمساعٍ حثيثة وتحقق إنجازًا مهمًا وتسمع أخبارًا سارّة.
عاطفيًا: إحذر الخلافات أو الالتباسات بين افراد العائلة، وتجنب اهمال الواجبات، فقد يطرأ حدث صغير يبلبل الأوضاع.
صحيًا: استعن بمدرّب رياضي حتى ولو لمدة موقتة، فهو سوف يساعدك على التمرين بكفاءة أفضل ووقت أقل.

العذراء
مهنيًا: توقَّع ازدهارًا يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، تملك أفكارًا غنية وحيوية فائقة، وتوظّف الأموال في قضايا تتعلق بالبناء وترتفع المعنويات مجددًا.
عاطفيًا: تبدو الأفكار واضحة وترغب في أخذ المبادرة للارتباط، لكن إياك والتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.
صحيًا: أنت بحاجة هذ ا اليوم إلى استرداد قوتك أو على الأقل إلى جمع وتركيز أكثر استعدادًا للأيام المقبلة، إذ حضّر نفسك منذ اليوم.

الميزان
مهنيًا: تعيش تجارب مهمة ومميزة، وتهتم بأمور سرية أو غير متداولة وتباشر عملًا مهمًا وتعلن عن جديد أو تطلق مشروعًا، لكن أنصح لك بالحكمة والتروي وعدم المغامرة.
عاطفيًا: إياك واتخاذ القرارات الحاسمة في المجال العاطفي، فأنت من دون الشريك كالجسد بلا روح، ولا يمكنك العيش بمفردك.
صحيًا: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة يمكن أن يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.

العقرب
مهنيًا: تتزامن المسؤوليات وتختلط، قد تخيّب الأحداث أملك، وتتأثر بصورة غير مباشرة بالجو المشحون، وكُن موضوعيًا ولا تضخِّم الأمور.
عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها، عليك التساهل معه وهذا الأمر سيزيده طمعًا بك.
صحيا: الهدوء هو أفضل حلّ لمعالجة العصبية الزائدة، وخصوصًا في هذه الفترة، لا تكثر من شرب المنبهات، فهي تسبب لك آلامًا في المعدة.

القوس
مهنيًا: تنحسر الضغوط وتسمح لك الظروف بتنفس الصعداء، وتكون الأجواء مميزة للنقاشات والاتصالات والأعمال.
عاطفيًا: تتاح لك فرصة مناسبة لإدخال تغيير إيجابي على حياتك العاطفية نظرًا إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات،
صحيًا: العمل أكثر من الوقت المحدد يصيبك بإرهاق ويحتم عليك التخفيف قدر المستطاع، حاول التوجه إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمام بخار فهو يريحك تمامًا.

الجدي
مهنيًا: تشعر بالحاجة لجذب الانتباه، وتفضل أن يكون عملك حرًا ومستقلًا، ما يدفعك إلى التعرف إلى أناس جدد وطرح أفكار أكثر ليونة.
عاطفيًا: اذا كنت مرتبطا تُشغَل بتحسين أوضاعك الشخصية، وقد تفكر في الهجرة أو ترميم منزل أو تفرح بولادة طفل.
صحيًا: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل في تناول الأطعمة المضرة، فأنت معرض للسمنة بسرعة بسبب نوعية جسمك.

الدلو
مهنيًا: تواجهك خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك به، قد يزعجك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.
عاطفيًا: تجد نفسك قريبًا مضطرًا إلى تنفيذ الوعود التي قدمتها إلى الشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج.
صحيًا: تقاوم بشراسة شهيتك المفرطة وتحاول لجمها لتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي.

الحوت
مهنيًا: يوم مناسب لاعادة قراءة الحسابات ولاتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الاخطاء ان كانت اخطاء مهنية او اخطاء وتراجع دراسي او اكاديمي
عاطفيًا: تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة، وتفرض عليك الظروف الخضوع لدورات تأهيلية خاصة.
صحيًا: ابتعد عن جو الخلافات والمشاجرات فهذا يسبب لك القلب، واتبع العلاجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة والسيئة.

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