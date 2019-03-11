حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 11 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-



الحمل

مهنيًا تعرف لقاءً مهمًا أو معاودة لقاء يترك أثرًا لديك، ومن الممكن أن توقع عقودًا مالية، وتبدو فرحًا بما يحصل.

عاطفيًا: تستعيد علاقتك الجيدة بالحبيب بعد زوال أسباب سوء التفاهم الأخير، لكن من المستحسن عدم إثارة المواضيع الحساسة.

صحيًا: قد تعاني بعض المشاكل الصحية، الأمر الذي يتطلب منك أخذ قسط من الراحة والاسترخاء، حتى يمكنك استعادة نشاطك مرة أخرى.



الثور

مهنيًا: تسير بثقة كبيرة بالنفس وتتقدم بخطى ثابتة، يكون الحظ الى جانبك لتجد نفسك على طاولة المفاوضات تناقش مواضيع رئيسية ممثلًا أرفع المستويات.

عاطفيًا: تبدو مشرقًا هذه الفترة الجميلة التي تسمح لك بعقد علاقات مفيدة وبتوسيع الآفاق وتعميق المعرفة.

صحيًا: تخاف أن تصاب بمشاكل صحية، ودائمًا ما تحافظ على صحتك وتلتزم دممارسة الرياضة جيدًا وتتناول الوجبات الغذائية الصحية.



الجوزاء

مهنيًا: حافظ على ردات فعلك وانتبه من الكلام القاسي وابتعد عن المزاجية والتحديات ان الجو الفلكي لا يبشر بالهدوء وينذز ببعض الاحتكاك والمناورات

عاطفيًا: تعيش علاقة حميمة جدًا مع أحد مواليد برج السرطان، يمكن أن تتحول في أي وقت إلى علاقة أعمق، وخصوصًا أن يكن لك إعجابًا متزايدًا.

صحيًا: تتوتر أعصابك وينتابك القلق حين ترى أن الأمور لا تجري كما تشاء، وأن الظرف يعاكسك في كل ما تقوم به.



السرطان

مهنيًا: يحمل هذا اليوم قرارًا مهنيًا كبيرًا ينعكس إيجابًا عليك، ونتائج إيجابية على مسيرتك الشخصية كما المهنية.

عاطفيًا: قد لا تكون العواطف سعيدة جدًا، إلا أنك راضٍ بواقعك، تحتاج إلى ترطيب الأجواء والمبادرة بشكل إيجابي لتسوية الأوضاع.

صحيًا: عليك الاهتمام بصحتك هذا اليوم والابتعاد عن الأجواء السلبية، إلجأ إلى تناول طعام طبيعي وصحي للمحافظة على حيويتك.



الأسد

مهنيًا: تتاح لك فرصة لغربلة الأمور ومعرفة الصديق من العدو، وتقوم بمساعٍ حثيثة وتحقق إنجازًا مهمًا وتسمع أخبارًا سارّة.

عاطفيًا: إحذر الخلافات أو الالتباسات بين افراد العائلة، وتجنب اهمال الواجبات، فقد يطرأ حدث صغير يبلبل الأوضاع.

صحيًا: استعن بمدرّب رياضي حتى ولو لمدة موقتة، فهو سوف يساعدك على التمرين بكفاءة أفضل ووقت أقل.



العذراء

مهنيًا: توقَّع ازدهارًا يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، تملك أفكارًا غنية وحيوية فائقة، وتوظّف الأموال في قضايا تتعلق بالبناء وترتفع المعنويات مجددًا.

عاطفيًا: تبدو الأفكار واضحة وترغب في أخذ المبادرة للارتباط، لكن إياك والتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.

صحيًا: أنت بحاجة هذ ا اليوم إلى استرداد قوتك أو على الأقل إلى جمع وتركيز أكثر استعدادًا للأيام المقبلة، إذ حضّر نفسك منذ اليوم.



الميزان

مهنيًا: تعيش تجارب مهمة ومميزة، وتهتم بأمور سرية أو غير متداولة وتباشر عملًا مهمًا وتعلن عن جديد أو تطلق مشروعًا، لكن أنصح لك بالحكمة والتروي وعدم المغامرة.

عاطفيًا: إياك واتخاذ القرارات الحاسمة في المجال العاطفي، فأنت من دون الشريك كالجسد بلا روح، ولا يمكنك العيش بمفردك.

صحيًا: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة يمكن أن يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.



العقرب

مهنيًا: تتزامن المسؤوليات وتختلط، قد تخيّب الأحداث أملك، وتتأثر بصورة غير مباشرة بالجو المشحون، وكُن موضوعيًا ولا تضخِّم الأمور.

عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها، عليك التساهل معه وهذا الأمر سيزيده طمعًا بك.

صحيا: الهدوء هو أفضل حلّ لمعالجة العصبية الزائدة، وخصوصًا في هذه الفترة، لا تكثر من شرب المنبهات، فهي تسبب لك آلامًا في المعدة.



القوس

مهنيًا: تنحسر الضغوط وتسمح لك الظروف بتنفس الصعداء، وتكون الأجواء مميزة للنقاشات والاتصالات والأعمال.

عاطفيًا: تتاح لك فرصة مناسبة لإدخال تغيير إيجابي على حياتك العاطفية نظرًا إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات،

صحيًا: العمل أكثر من الوقت المحدد يصيبك بإرهاق ويحتم عليك التخفيف قدر المستطاع، حاول التوجه إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمام بخار فهو يريحك تمامًا.



الجدي

مهنيًا: تشعر بالحاجة لجذب الانتباه، وتفضل أن يكون عملك حرًا ومستقلًا، ما يدفعك إلى التعرف إلى أناس جدد وطرح أفكار أكثر ليونة.

عاطفيًا: اذا كنت مرتبطا تُشغَل بتحسين أوضاعك الشخصية، وقد تفكر في الهجرة أو ترميم منزل أو تفرح بولادة طفل.

صحيًا: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل في تناول الأطعمة المضرة، فأنت معرض للسمنة بسرعة بسبب نوعية جسمك.



الدلو

مهنيًا: تواجهك خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك به، قد يزعجك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.

عاطفيًا: تجد نفسك قريبًا مضطرًا إلى تنفيذ الوعود التي قدمتها إلى الشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج.

صحيًا: تقاوم بشراسة شهيتك المفرطة وتحاول لجمها لتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي.



الحوت

مهنيًا: يوم مناسب لاعادة قراءة الحسابات ولاتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الاخطاء ان كانت اخطاء مهنية او اخطاء وتراجع دراسي او اكاديمي

عاطفيًا: تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة، وتفرض عليك الظروف الخضوع لدورات تأهيلية خاصة.

صحيًا: ابتعد عن جو الخلافات والمشاجرات فهذا يسبب لك القلب، واتبع العلاجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة والسيئة.