انتحار مصرى فى الكويت شنقًا

انتحر عامل مصري بالكويت، أمس الأحد، شنقا، في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة العارضية الحرفية.



وتلقت وزارة الداخلية الكويتية بلاغا من مواطن كويتي يفيد بأنه شاهد جثة لشخص مجهول معلقة بحبل داخل غرفة خشبية في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة العارضية الحرفية، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.



وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الأمن توجهوا فورا إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة معلقة من الرقبة بحبل مثبت بالسقف، واتضح من الأوراق الخاصة بالعامل أنها لشخص مصري الجنسية من مواليد عام 1982.



وأشارت الصحيفة إلى ان المعاينة الأولية أكدت عدم وجود أدلة على شبهة جنائية وأن الواقعة عملية انتحار.



من جانبها أمرت النيابة برفع الجثة وإحالتها للطب الشرعي، والتحفظ على مكان الواقعة لحين وصول رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات.