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الأحد 10/مارس/2019 - 11:26 م

قوات المجلس الرئاسى الليبى تعلن حالة النفير العام والطوارئ

قوات المجلس الرئاسى
محمد عمر
dostor.org/2548268

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء اليوم الأحد، حالة النفير العام والطوارئ بجانب استدعاء وحداتها الاحتياطية كافة.

وأوضحت القوة في بيانها أن القرار يأتى على خلفية تقدم القوات التابعة لعملية الكرامة جنوب مدينة سرت، والتابعة لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وكشف البيان عن قيام قوات الكرامة بتسيير دوريات 90 كم جنوب وشرق المدينة، معلنة أنها ملتزمة بمواقعها المكلفة بتأمينها، وذلك وفق صحيفة "المرصد" الليبية.

واعتبرت القوات التابعة للمجلس الرئاسي أن ما تقوم به قوات الكرامة من استفزاز للقوة مرفوض تمامًا، مهددة بأنها لن تقف موقف المتفرج، معتبرة أن أي محاولة اعتداء على المدينة إعلان حرب وهم مستعدون لها.

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