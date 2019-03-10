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الأحد 10/مارس/2019 - 11:07 م

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفيدرالية

ترتيب مجموعة الزمالك
حامد عماد
dostor.org/2548254

نجح نادي الزمالك في الفوز على فريق جورماهيا الكيني بنتيجة 4-0، في إطار الجولة الخامسة من منافسات الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.
وقدم الزمالك أداء أكثر من رائع في المباراة وكان بمقدرته تسجيل أكثر من هدف لكن رعونة لاعبيه كانت السبب وراء إضاعة كل هذه الفرص.
وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 8 نقاط في الصدارة بعد مرور 5 مبارايات من المجموعة الإفريقية.
ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:
الزمالك برصيد 8 نقاط
نصر حسين داي 7 نقاط
بترو أتليتكو 7 نقاط
جورماهيا الكيني 6 نقاط

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