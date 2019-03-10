سمير فرج: المشير أبو غزالة من الشخصيات العظيمة في مصر (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن المشير أبو غزالة من الشخصيات العظيمة في مصر، مشيرًا إلى أنه كان قائدًا للمدفعية في حرب أكتوبر، وأدار مدفعية الجيش الثاني بالكامل في الحرب.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن المشير أبو غزال كان يتحدث 4 لغات، وكان له فضل كبير في تطوير السلاح المصري في عام 1979.

وتابع: "أبو غزالة أُخذ عليه أنه رجل أمريكا في مصر، رغم أنه كان رجل وطني بيحب البلد، وأول من حاول إدخال الصاروخ الباليستي لمصر، ومن يومها وأمريكا كرهته".

وعن مواقفه مع أبو غزالة، قال: "في يوم كنت مترشح لكلية حرب، وكان في لجان ومدير المشاه عرض اللجنة فقالوا سمير برة، ويكمل في الدفاع، فروحت للمشير أبو غزالة وقلتله ورفع السماعة وتم تعييني في الكلية ودخلت وطلعت الأول في كلية الحرب، وفي اليوم دة كلمت أبو غزالة وقلت له طلعت الأول فقالي أنت طول عمرك الأول".