اللواء سمير فرج يكشف سر "كراسة الجمسي" في التخطيط لحرب أكتوبر

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، عن تفاصيل عملية التخطيط للهجوم في حرب أكتوبر الذي وضعه اللواء صلاح نحلة آنذاك.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن اللواء عبد الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات طلب من اللواء صلاح نحلة إعداد خطة وتوقيتات عملية الهجوم وإطلاع الرئيس أنور السادات عليها للتنسيق مع الجانب السوري.

واستكمل أن اللواء صلاح نحلة تعرف على أعياد الإسرائيليين واختار يوم كيبور وهو عيد ديني لدى الإسرائيليين، وتتوقف فيه الحياة، كما أنه ذهب إلى هيئة الأرصاد للتعرف على أوضاع المد والحذر وحالة الجو وحالة القمر.

وتابع أن صلاح نحلة ذهب إلى منزله بعد جميع البيانات ذهب إلى منزله لتبييض هذه المعلومات ولكنه لم يجد أوراقًا، سوى كراسة ابنته، فكتب كل البيانات فيها، وفوجئ بعدها في اليوم التالي باللواء الجمسي يطلبه، واضطر للذهاب إليه بكراسة ابنته، وأعجب بالخطة التي وضعها، وتم رفعها للرئيس السادات، والذي صدق عليها، وذكرها الرئيس الشاادات في مذكراته "بكراسة الجمسي".