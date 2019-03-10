الجزائر: 400 مراقب دولي يشرفون على الانتخابات الرئاسية

أكد السفير الجزائري لدى الإمارات صالح عطية، اليوم الأحد، أن المسيرات السلمية في الجزائر أصبحت مثالًا يحتذى به بين دول العالم.



وقال السفير الجزائري، إن "رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تعتبر تأكيدا على إصغائه لأصوات المواطنين، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "البيان" الإماراتية.



وكشف صالح عطية عن أنه سيتم الاستعانة بـ 400 مراقب دولي لمراقبة العملية الانتخابية التي من المقرر إجرائها في أبريل المقبل.



وشدد السفير الجزائري على أن الرئيس بوتفليقة التزم في حال تجديد الثقة به لولاية خامسة بتسليم المشعل للأجيال المقبلة.



ووصل بوتفليقة في وقت سابق اليوم إلى الجزائر قادما من سويسرا بعد رحلة علاجية لاسبوعين، وسط استمرار التظاهرات الرافضة لترشحه لولاية خامسة.