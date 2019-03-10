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الأحد 10/مارس/2019 - 10:17 م

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأوغندي

السيسي
السيسي
dostor.org/2548230

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، أكد خلاله على عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها أوغندا.

وأكد السيسي الأهمية التي يوليها للتنسيق وللتشاور مع الرئيس موسيفيني، بشأن القضايا الأفريقية لما يتمتع به من خبرة عريضة في دفع جهود الاندماج على مستوى القارة الإفريقية، وكذلك فيما يتعلق بتعزيز آليات عمل الاتحاد الإفريقي على ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد، خاصةً فيما يتعلق بموضوعات السلم والأمن والأجندة التنموية بالقارة الأفريقية.

وثمن الرئيس الأوغندي، متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، معربا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ونوها بوجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وأوغندا، وكذلك على صعيد تعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.

كما تناول الاتصال استعراض سبل التعاون التنموي بين دول حوض النيل؛ حيث تلاقت الرؤى حول أهمية الانخراط في حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي في منطقة حوض النيل.

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