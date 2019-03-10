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الأحد 10/مارس/2019 - 10:05 م

مجلس "علوم الأزهر" يكرم "خوارزمى العصر" الفائز بجائزة "نكروما"

مجلس علوم الأزهر
نعمات مدحت
dostor.org/2548226

كرّم مجلس كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور حسن سراج، عميد الكلية، الدكتور عبد الشافي عبادة، الأستاذ المتفرغ بقسم الرياضيات بكلية العلوم، الملقب بـ"خوارزمي العصر" والفائز بجائزة "كوامي نكروما" للاتحاد الأفريقي للتميز العلمي، تقديرًا لجهوده ودوره المشهود في خدمة البحث العلمي.

حضر التكريم الدكتور محمد السيد مشرف، وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الشربيني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء مجلس الكلية ورؤساء الأقسام.

وتم إعلان فوز الدكتور عبد الشافي عبادة بجائزة كوامي نكروما للتميز العلمي في مجال العلوم الأساسية خلال انعقاد القمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي، حيث سلَّمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس اتحاد الدول الأفريقية، جائزة نكروما للتميز في ختام قمة الاتحاد الأفريقي.

ويعد الدكتور عبدالشافي أحد رواد الرياضيات في مصر والعالم العربي، تتلمذ على يديه آلاف الطلاب في كلية العلوم بجامعة الأزهر، قدَّم أكثر من 230 بحثًا نشرت أغلبها في الدوريات العالمية، فاعتبره كثيرون أنه خليفة "مصطفى مشرفة"؛ ولُقب بـ"خوارزمي العصر".

وللعالم الأزهري العديد من الكتب والمؤلفات العلمية منها "مقدمة في الرياضيات للعلوم والهندسة - الرياضيات في الاقتصاد والإدارة - أسس علم الميكانيكا - التفاضل والتكامل - الهندسة المستوية والفراغية – المعادلات التفاضلية وتطبيقاتها"، وهو عضو لجنة إصدار المجلدين الثاني والثالث من معجم الرياضيات بمجمع اللغة العربية بالقاهرة.

وامتاز العالم الأزهري الفذ الدكتور عبدالشافي بغزارة أبحاثه العلمية، وتمتعت بحوثه بالدقة والجدة والحداثة الأمر الذي جعلها محط أنظار واهتمام الدوريات العالمية.

جدير بالذكر أن هذا التكريم ليس الأول للدكتور عبدالشافي، فسبق أن أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريا بمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 2014، وما زالت جامعة الأزهر تحتضن بين أسوارها الكثير والكثير من العلماء الأفذاذ في التخصصات النظرية والعملية.

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