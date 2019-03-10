"يا حسني أنت مدلع الطيارين بتوعك".. ماذا قال الفريق محمد فوزي لمبارك عن حرب أكتوبر؟

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إنه كتب في كتابه الجديد "أوراق من حياتي"، عن بعض القادة العسكريين الذين التقوا معهم في حياته.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن أحد الذين كتب عنهم في كتابه هو الفريق محمد فوزي، هو أحد أعظم القادة العسكريين في تاريخ مصر، منوهًا بأنه شارك في حرب 1948، وبعدها تعددت مناصبه، وبعد ذلك تولى منصب مدير الكلية الحربية لمدة 20 عامًا، ووقتها كان المشير طنطاوي نقيب معلم داخل الكلية الحربية.

وتابع أنه بعد هزيمة عام 1967 تولى الفريق محمد فوزي، منصب وزير الحربية، وهي كانت أسوأ مرحلة في تاريخ الجيش المصري كله.

واستكمل أن الفريق فوزي تسلم الجيش المصري مهلهل للغاية ولا توجد دفاعات على القناة، منوها بأن هذا الرجل تولى المنصب وبشدته وعنفه أعاد بناء الجيش المصري، ووضع الخطة الدفاعية للجيش، وأعاد تسليح الجيش المصري مرة آخرى، وبدا يخطط لخطة العبور.

وواصل أن الفريق فوزي هو أول من وضع خطة العمليات "المآذن العالية" لاقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف، مشيرًا إلى أنه عندما تولى منصب مدير الشؤون المعنوية اتصل به الفريق محمد فوزي، وقال له: "يا ابني انتم ما بتسألوش فينا".

واستطرد أنه تواصل مع الرئيس مبارك أنذاك، وتم شمول الفريق فوزي بالرعاية، لافتًا إلى أنه تم دعوة الفريق محمد فوزي في احتفال الكلية العسكرية، وطلب الرئيس مبارك أن يجلس الفريق فوزي بجواره خلال مأدبة الغداء بالحفل.

واستطرد أنه دار نقاش جدلي لطيف بين مبارك والفريق فوزي عن حرب أكتوبر، حيث قال له الفريق فوزي: "يا حسني أنت كنت بتدلع الطيارين بتوعك، أنا قلت لك أعمل كمين جوي، ولكن أنت كنت بتخاف عليهم".

ليرد مبارك: "ما المطار ما كانش جاهز يا سيادة الفريق، ليجيبه الفريق فوزي: "لا أنت كنت بتخاف عليهم".