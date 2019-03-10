بدأ الشوط الثاني .. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر

يستضيف اليوم ملعب برج العرب بالإسكندرية مواجهة فريق الزمالك لمواجهة هامة أمام جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز من أجل المنافسة على التأهل إلى دور الثمانية، حيث يحتل صدارة المجموعة نصر حسين داي الجزائري ولديه 7 نقاط يليه جورماهيا بـ 6 نقاط، بينما يتذيل الترتيب بترو أتلتيكو الأنجولي بـ 4 نقاط.





يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا أونلاين كورة لايف yalla shoot يوتيوب بدون تقطيع، يترقب عشاق القلعة البيضاء مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في التاسعة مساء اليوم ضمن لقاءات المرحلة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية الافريقية، وهي المواجهة التي يسعى من خلالها الفريق الأبيض في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تصدر ترتيب مجموعته، وسننقل رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا كورة ستار اون لاين بث مباشر بالتعليق العربي المتميز في البطولة القارية الهامة.





يلا شوت bein sport hd، بعد مرور أربع جولات بدور المجموعات من البطولة، يأتي نصر حسين داي الجزائري في صدارة المجموعة الرابعة بعدما جمع 7 نقاط، ويليه غورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بالترتيب برصيد 5 نقاط من الجولات الأربعة السابقة، أما بيترو اتليتكو الأنجولي فإنه يتذيل الجدول برصيد 4 نقاط فقط، وسنضيف لكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا يلا شوت بين سبورت كورة ستار kora live.



