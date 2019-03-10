بًٌَُثًٍَُِ مًٌٍَُِبًٍُِاًشٍِر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot اونلاين| ماتش الزمالكHD

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سيكون عشاق القلعة البيضاء على موعد مع مواجهة نارية بين الزمالك وجورماهيا الكيني في مباراة قوية بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot اونلاين| ماتش الزمالك اليوم مباشر

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مباراة اليوم مصيرية وحاسمة للفارس الأبيض في مشواره من أجل التأهل للدور ربع النهائي، خاصة بعد فوز بترو أتلتيكو على نصر حسين داي.