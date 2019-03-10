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الأحد 10/مارس/2019 - 09:32 م

شاهد مباراة "الزمالك وجورماهيا" بث مباشر .. توقعات الجماهير لمباراة "الزمالك وجورماهيا"

شاهد مباراة "الزمالك وجورماهيا" بث مباشر .. توقعات الجماهير لمباراة "الزمالك وجورماهيا"

مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا
عبدالله شريف
dostor.org/2548195

يستعد الزمالك لملاقاة جورماهيا فى التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب فى خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ويحتاج فيها الأبيض للفوز بأى نتيجة للتشبث بفرصة الصعود لدور الثمانية بالبطولة، ولهذا خاضت كاميرا دوت مصر جولة مع الجماهير سألتهم خلالها عن توقعاتهم لتلك المباراة الهامة.

 

وقلبت نتيجة مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى ونصر حسين دأى، والتى أقيمت بأنجولا موازين المنافسة فى المجموعة بعدما أبقى بطل أنجولا على آمال الصعود حسب نتيجة الجولة الأخيرة، التى ستحسم الفريقين المتأهلين إلى دور الثمانية.

وتغير ترتيب المجموعة بعد فوز بترو أتلتيكو على نصر حسين داى بهدفين دون رد، حيث يحتل الفريق الأنجولى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط و يأتى نصر حسين دى فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، ولكن يتفوق بترو أتلتيكو بفارق المواجهات المباشرة ، بينما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأخيرا الزمالك فى المركز الرابع برصيد 5 نقاط.


نقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا في بطولة الكونفدرالية، وذلك في إطار الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات. وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً على استاد برج العرب، ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة المركز الثالث برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ويأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط. مشاهدة مباراة الزمالك وغور ماهيا بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف اون لاين كورة ستار، ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مباراة من العيار الثقيل، مباراة تجمع أقوى الفرق حيث سيلتقي فريق الزمالك نظيره فريق غور ماهيا، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ومن خلال موقعنا ضربة حرة سوف نعرض لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك وغور ماهيا اونلاين. كورة لايف مباراة الزمالك وغور ماهيا بث مباشر، يدخل فريق الزمالك هذا اللقاء بروح معنوية عالية حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، يذكر أن فريق الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن فريق نصر حسين داي صاحب الصدارة، أما عن فريق غور ماهيا فأنه يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأتي في أخر المجموعة فريق بترو اتلتيكو برصيد 4 نقاط، مشاهدة ماتش الزمالك وجورماهيا بث مباشر. البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور المجموعات - الجولة الخامسة). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : ستاد القاهرة الدولي . المعلق : علي محمد علي . نتيجة مباراة الذهاب : غور ماهيا (4-2) الزمالك. موعد المباراة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

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