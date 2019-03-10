الباز يكشف الفرق بين المدنيين والعسكريين في تولي الوظائف (فيديو)

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المدنيين "جزئيون في شغلهم"، ويعمل كل شخص منهم من أجل مصلحة الشخصية واسمه، بعكس قيادات القوات المسلحة، كل واحد منهم يعمل من أجل المؤسسة، والصالح العام، وتذوب الأسماء، ويتبقى العمل والإنجاز.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور": "لما أقيل جمال شعبان مدير معهد القلب، قامت السوشيال ميديا بشن حرب كاملة على وزيرة الصحة، والناس بدأت تقول هو كل واحد بيشتغل في البلد دي مياخدش حقه، وعشان نجح يتم إقالته؟".

وتابعت: "مينفعش ننسب حملة القضاء على فيروس سي لوزيرة الصحة، ولا ننسب حملة القضاء على قوائم الانتظار لمدير معهد القلب، لأن دة مش مجهود وزيرة، لكن جهود دولة".