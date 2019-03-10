ظريف: تفاهمات حول تأشيرات الدخول بين العراق وإيران

كشف وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، عن وجود أخبار سارة بشأن تيسير الإجراءات الخاصة بتأشيرات الدخول بين طهران وبغداد على هامش زيارة الرئيس حسن روحاني إلى العراق.



وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي الأحد بـ"'دار الضيافة" في بغداد، مع نظيره العراقي أنه خلال مفاوضات اليوم تم التوصل إلى تفاهمات بما فيها حول تأشيرات الدخول، وذلك وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.



وأضاف ظريف "اقترحنا على الأخوة في العراق أن يتم بشكل متبادل إلغاء التأشيرات بين البلدين، أو إصدارها مجانا أو كحد أدنى خفض قيمتها"، مشيرا إلى أن المفاوضات لا زالت مستمرة بهذا الشأن.



ويجري روحاني زيارة مهمة إلى العراق الشهر الجاري يلتقي خلالها بنظيره العراقي ورئيس الوزراء والمرجع الشيعي الأعلى على السيستاني.