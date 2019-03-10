Zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر مجانا.. كورة ستار .. Kora star .. (االزمالك) yalla shoot liv

يسعى فريق جورماهيا الكيني إلى الخروج من استاد برج العرب بنتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة من أجل حسم تأهله للدور القادم من البطولة وتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما حسم لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الأولى من البطولة.

ويقدم "الجمهورية" بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد بالبطولة الكونفدرالية .