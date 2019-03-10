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الأحد 10/مارس/2019 - 09:12 م

البازعن تكريم الفريق كامل الوزير: الدولة لا تأكل أبنائها

البازعن تكريم الفريق
محمود عرفات
dostor.org/2548181

علق الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للواء كامل الوزير وترقيته إلى رتبة الفريق اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، قائلا: "هذا يكشف ثابت حقيقي من الثوابت وهو أن الدولة لا تأكل أولادها".

وأوضح في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن تكريم الفريق كامل الوزير هي لحظة كان يتوقعها الكثير من المصريين، نظرًا لما لمسوه من تفاني وإخلاص وحب للعمل من الفريق كامل الوزير، لافتًا إلى أن هذا التكريم يهدم كل ما يقال ضمن عمليات تزييف الوعي بأن  كل من يعمل ويجتهد ويجد لا يتم تكريمه ولا يُكافأ.

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