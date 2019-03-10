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الأحد 10/مارس/2019 - 09:08 م

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم كورة ستار الزمالك لايف El zamalek كورة أون لاين رابط الأسطورة

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم كورة ستار الزمالك لايف El zamalek كورة أون لاين رابط الأسطورة

مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا
عبدالله شريف
dostor.org/2548173

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك
قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي
 تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي
 تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي
تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.
في حالة ظهور أى قنوات أخرى ناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد جورماهيا على ى من الأقمار العربية أو الأقمار الاخرى سنقوم بإضافة التردد الخاص بها.

تشكيل الزمالك المتوقع
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد حمدي “الونش” وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” وحميد أحداد.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” وعمر السعيد.

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