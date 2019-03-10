يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم كورة ستار الزمالك لايف El zamalek كورة أون لاين رابط الأسطورة

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أسفرت حملة الكشف عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا" لجميع طلاب المرحلة الابتدائية، والتي انطلقت من يوم 6 مارس، عن الكشف على 65.794 طالب بمدارس الريف والحضر بمحافظة أسوان، وتستمر حتى 20 من الشهر ...
أصدرت ميرفت السيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، توجيهاتها لفريق الإغاثة بالوحدة التابعة لحادث حريق مصنع الزبادي وفريق إغاثة إدارة غرب الاجتماعية، لمتابعة حالات المصابين، ومتابعة الخسائر ...
استمر المرشحون لشغل الوظائف المؤقتة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في التوافد إلى مركز التطوير التكنولوجى، لليوم السادس على التوالي لأداء الاختبارات الإلكترونية بنظام "أون لاين"، اليوم الأحد، ...