زين العابدين فؤاد ينظم ورشتين لأطفال الأقصر

يسافر الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد 15 مارس المقبل إلى الأقصر، أثناء انعقاد مهرجان السينما الأفريقية، وذلك لتنظيم ورشتان للأطفال بدير الطود في الفترة من 15 إلى 21 مارس الجاري.



يذكر أن الورشة الأولى سيلقيها الشاعر الكبير بدير الطود، بدعوة من الأب سارابون الشايب، والورشة الثانية مع إياد عرابي وكلتاهما معتمدتان على ديوانه الصادر حديثا "لنا حق" والذي فاز مؤخرا بجائزة أفضل كتاب في معرض الكتاب في يوبيله الذهبي.



كما يشار إلى أن رسوم الكتاب كانت للفنان الراحل بهجت عثمان.