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الأحد 10/مارس/2019 - 09:04 م

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد 10 / 3 / 2019 دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد 10 / 3 / 2019 دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا
عبدالله شريف
dostor.org/2548166

لتقي فريقي الزمالك وجورماهيا لقاء العودة من بطولة كأس الكونفدرالية 2019، دور المجموعات، الجولة الخامسة، الفارس الأبيض في مواجهة أفريقية جديدة من أجل حسم التأهل بنسبة كبيرة ضد نادي جورماهيا الكيني، وأيضا من أجل تحقيق هدف آخر وهو الثأر من الهزيمة الأولي التي تلقاها ضد الفريق الكيني هناك في كينيا فهل ينجح بالفوز علي المنافس خصوصا في ظل المعنويات الكبيرة، بعد الفوز الأخير علي حساب نادي بترو أتلتيكو وعودة الأمل من جديد.


 
تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك وجورماهيا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة..


 
نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا مباشر في لقاء اليوم الأحد 10 / مارس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين..

يحتل فريق الزمالك ثالثاً برصيد 5 نقاط ، أما نادي بيترو أتلتيكو مؤخرة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، و يأتى فريق نصر حسين داى فى الصدارة برصيد 7 نقاط، ثم جورماهيا الكينى وصيفاً برصيد 7 نقاط..

أكد المدير الفني جروس أن كهربا سيكون اليوم على مقاعد البدلاء ، و استخدامه سيكون كورقة رابحة وفقًا لسير أحداث اللقاء، كما استقر على الدفع بالمغربي حميد أحداد أساسيًا خاصة بعدما تألق فى المباراة الماضية أمام بترو أتليتكو الأنجولى وأحرز هدف الفوز لفريقه.

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك وجورماهيا مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً..

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