يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد 10 / 3 / 2019 دوري أبطال أفريقيا

لتقي فريقي الزمالك وجورماهيا لقاء العودة من بطولة كأس الكونفدرالية 2019، دور المجموعات، الجولة الخامسة، الفارس الأبيض في مواجهة أفريقية جديدة من أجل حسم التأهل بنسبة كبيرة ضد نادي جورماهيا الكيني، وأيضا من أجل تحقيق هدف آخر وهو الثأر من الهزيمة الأولي التي تلقاها ضد الفريق الكيني هناك في كينيا فهل ينجح بالفوز علي المنافس خصوصا في ظل المعنويات الكبيرة، بعد الفوز الأخير علي حساب نادي بترو أتلتيكو وعودة الأمل من جديد.









تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك وجورماهيا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة..









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يحتل فريق الزمالك ثالثاً برصيد 5 نقاط ، أما نادي بيترو أتلتيكو مؤخرة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، و يأتى فريق نصر حسين داى فى الصدارة برصيد 7 نقاط، ثم جورماهيا الكينى وصيفاً برصيد 7 نقاط..





أكد المدير الفني جروس أن كهربا سيكون اليوم على مقاعد البدلاء ، و استخدامه سيكون كورقة رابحة وفقًا لسير أحداث اللقاء، كما استقر على الدفع بالمغربي حميد أحداد أساسيًا خاصة بعدما تألق فى المباراة الماضية أمام بترو أتليتكو الأنجولى وأحرز هدف الفوز لفريقه.





مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا مباشر

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