​ شائعتان.. قَسَمان.. و5 كلمات

فى خمس كلمات، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشخيص أو تلخيص ما تفعله مصر، طوال السنوات الست الماضية. وخلال الندوة التثقيفية التى أقامتها قواتنا المسلحة، احتفالًا بـ«يوم الشهيد»، قام الرئيس، كعادته، بتفنيد عددٍ من الشائعات، أبرزها شائعتان «مزمنتان»، إحداهما بشأن تمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والأخرى تتعلق بجرائم قتل، شديدة الإحكام، استهدفت إسقاط الدولة.

ما قيل عن قيام الدولة بإنفاق ٢٠٠ مليار جنيه على العاصمة الإدارية الجديدة، أضاف إليه الرئيس سؤالًا منطقيًا عما تم إنفاقه أيضًا على المدن الجديدة الأخرى، كـ«المنصورة الجديدة» والعلمين الجديدة، وغيرهما، قبل أن يجيب: «والله، والله، والله كل المدن الجديدة دى مش معمولة من موازنة الدولة.. طب بتتعمل إزاى؟.. الفكرة بسيطة، بنحول الأراضى اللى ملهاش قيمة إلى قيمة بتتخلق.. بنبيعها ونعمل بيها الشغل.. بنحاول نحول أراضينا ذات القيمة المحدودة إلى أراض ذات قيمة.. بما فيها العاصمة الإدارية».

لو لجأت إلى محرك البحث ستجد أن تلك الحقيقة سبق توضيحها عشرات المرات. وسأترك لك هذه المهمة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن جريدة «الأهرام» نشرت، فى ٧ أبريل ٢٠١٥، على صفحتها الأولى عنوانًا وضعت فيه تلك العبارة على لسان الرئيس: «ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة». واستنادًا إلى هذا العنوان الذى انتقدنا، وقتها، صياغته على هذا النحو، الذى استنتج منه هواة «الهبد»، أو من فى قلوبهم غرض أو مرض، أن هذا المشروع وهمى أو «فنكوش»، بزعم أن الرئيس، شخصيًا، اعترف بعدم قدرة ميزانية الدولة على تغطية تكلفته.

لو قرأ هؤلاء متن الخبر، لعرفوا أن الرئيس أكد أن المشروع «سيتم تنفيذه باستثمارات يتم ضخها من الخارج»، بعيدًا عن ميزانية الدولة. وكما أعمى المرض أو الغرض، هواة «الهبد»، عن التوضيحات والتصريحات التى قيلت وقتها، أعماهم أيضًا عما قيل بعد ذلك، والذى أتمنى أن تكون قد توصلت إليه عبر محرك البحث. كما أنساهم أيضًا ما سبق أن استنتجوه، ورددوه عن وهمية المشروع، ليرددوا بين الحين والآخر هناك مشروعات أخرى كانت أولى بـ«المليارات» التى «لم تنفقها» الدولة على العاصمة الإدارية!.

الرئيس أقسم بالله، مرة أخرى، وهو يؤكد أن المجلس العسكرى لم يكن مسئولًا عن أحداث محمد محمود، التى كان يرأس المخابرات العسكرية، وقت وقوعها. مؤكدًا أن الفكرة، وقتها، كانت تتمثل فى أن يرحل المجلس العسكرى عن إدارة البلاد. وحتى يحدث ذلك، ولجعل الرأى العام غير راض ومتألم ورافض، تم تنفيذ عملية شديدة الإحكام لقتل المواطنين، حتى تسقط الدولة، وكانت الصورة التى تم تصديرها، هى أن المجلس العسكرى هو من قام بذلك، مثلما حدث فى ماسبيرو وأحداث بورسعيد. وكما قيل، فى البداية، إن وزارة الداخلية قامت، خلال ثورة ٢٥ يناير، بقتل المتظاهرين. وبعد إشارته إلى أنه أمر، منذ ثلاث سنوات، بعمل لجنة لدراسة كل الأحداث التى تمت فى ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، أضاف الرئيس: «أستطيع أن أقول بجلاء وثقة وأمانة وشرف، إننا لم نمس أى مصرى واحد خلال تلك الفترة».

عملية، أو عمليات القتل شديدة الإحكام، والصورة التى تصدّرت المشهد فى تلك الفترة، كانت هى نفسها التى حدثت وتصدرت المشهد فى بلاد أخرى. وسبق أن أكده فؤاد المبزع، رئيس تونس المؤقت (من ١٥ يناير ٢٠١١ إلى ١٣ ديسمبر ٢٠١١) أن قتلة المتظاهرين فى بلاده، لم يكونوا تونسيين، مستندًا إلى تحقيقات أثبتت أن الذخيرة التى استخدموها غير موجودة لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية. ونضيف إلى ذلك، شهادة الصحفى الفرنسى أوليفييه بيو، فى حوار مصوّر أجراه معه موقع «السياسى» التونسى، بأنه رأى بعينيه ١٠ أفراد يمرون عبر القاعة الداخلية لمطار تونس قرطاج الدولى، وأنه عرف من ضابط متقاعد بالجيش الفرنسى، كان يجلس إلى جواره، أنهم قناصة من جنوب إفريقيا، يتم استئجارهم مقابل ١٠٠٠ أو ١٥٠٠ دولار يوميًا. والشهادة نفسها، أكدها مارزى الحداد، مندوب تونس السابق لدى منظمة اليونسكو، فى كتابه «الوجه الخفى للثورة التونسية»، ووجه اتهامًا صريحًا لدويلة «قطر» باستئجار القناصة أو المرتزقة، موضحًا أن تلك الدويلة قامت بالشىء نفسه فى ليبيا ومصر واليمن وسوريا، بهدف إسقاط الأنظمة وتمكين حلفائها من الجماعات الإرهابية.

وأخيرًا، لا يبقى غير الإشارة إلى أن كل ذى عينين قادرتين على الإبصار، لن يحتاج دليلًا أو إثباتًا على أن مصر، منذ ثورة ٣٠ يونيو، «بتحارب الإرهاب.. وبتنزف دم.. وبتشتغل». وتلك هى الكلمات الخمس، التى قلنا فى البداية إنها حملت تشخيص الرئيس أو تلخصيه لما تفعله مصر، طوال السنوات الست الماضية، ولا تزال تفعله إلى الآن.

