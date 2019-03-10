القاهرة : الأحد 10 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

الأحد 10/مارس/2019 - 09:03 م
ماجد حبته
ماجد حبته

شائعتان.. قَسَمان.. و5 كلمات

ماجد حبته
ماجد حبته
dostor.org/2548164

فى خمس كلمات، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشخيص أو تلخيص ما تفعله مصر، طوال السنوات الست الماضية. وخلال الندوة التثقيفية التى أقامتها قواتنا المسلحة، احتفالًا بـ«يوم الشهيد»، قام الرئيس، كعادته، بتفنيد عددٍ من الشائعات، أبرزها شائعتان «مزمنتان»، إحداهما بشأن تمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والأخرى تتعلق بجرائم قتل، شديدة الإحكام، استهدفت إسقاط الدولة.
ما قيل عن قيام الدولة بإنفاق ٢٠٠ مليار جنيه على العاصمة الإدارية الجديدة، أضاف إليه الرئيس سؤالًا منطقيًا عما تم إنفاقه أيضًا على المدن الجديدة الأخرى، كـ«المنصورة الجديدة» والعلمين الجديدة، وغيرهما، قبل أن يجيب: «والله، والله، والله كل المدن الجديدة دى مش معمولة من موازنة الدولة.. طب بتتعمل إزاى؟.. الفكرة بسيطة، بنحول الأراضى اللى ملهاش قيمة إلى قيمة بتتخلق.. بنبيعها ونعمل بيها الشغل.. بنحاول نحول أراضينا ذات القيمة المحدودة إلى أراض ذات قيمة.. بما فيها العاصمة الإدارية».
لو لجأت إلى محرك البحث ستجد أن تلك الحقيقة سبق توضيحها عشرات المرات. وسأترك لك هذه المهمة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن جريدة «الأهرام» نشرت، فى ٧ أبريل ٢٠١٥، على صفحتها الأولى عنوانًا وضعت فيه تلك العبارة على لسان الرئيس: «ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة». واستنادًا إلى هذا العنوان الذى انتقدنا، وقتها، صياغته على هذا النحو، الذى استنتج منه هواة «الهبد»، أو من فى قلوبهم غرض أو مرض، أن هذا المشروع وهمى أو «فنكوش»، بزعم أن الرئيس، شخصيًا، اعترف بعدم قدرة ميزانية الدولة على تغطية تكلفته.
لو قرأ هؤلاء متن الخبر، لعرفوا أن الرئيس أكد أن المشروع «سيتم تنفيذه باستثمارات يتم ضخها من الخارج»، بعيدًا عن ميزانية الدولة. وكما أعمى المرض أو الغرض، هواة «الهبد»، عن التوضيحات والتصريحات التى قيلت وقتها، أعماهم أيضًا عما قيل بعد ذلك، والذى أتمنى أن تكون قد توصلت إليه عبر محرك البحث. كما أنساهم أيضًا ما سبق أن استنتجوه، ورددوه عن وهمية المشروع، ليرددوا بين الحين والآخر هناك مشروعات أخرى كانت أولى بـ«المليارات» التى «لم تنفقها» الدولة على العاصمة الإدارية!.
الرئيس أقسم بالله، مرة أخرى، وهو يؤكد أن المجلس العسكرى لم يكن مسئولًا عن أحداث محمد محمود، التى كان يرأس المخابرات العسكرية، وقت وقوعها. مؤكدًا أن الفكرة، وقتها، كانت تتمثل فى أن يرحل المجلس العسكرى عن إدارة البلاد. وحتى يحدث ذلك، ولجعل الرأى العام غير راض ومتألم ورافض، تم تنفيذ عملية شديدة الإحكام لقتل المواطنين، حتى تسقط الدولة، وكانت الصورة التى تم تصديرها، هى أن المجلس العسكرى هو من قام بذلك، مثلما حدث فى ماسبيرو وأحداث بورسعيد. وكما قيل، فى البداية، إن وزارة الداخلية قامت، خلال ثورة ٢٥ يناير، بقتل المتظاهرين. وبعد إشارته إلى أنه أمر، منذ ثلاث سنوات، بعمل لجنة لدراسة كل الأحداث التى تمت فى ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، أضاف الرئيس: «أستطيع أن أقول بجلاء وثقة وأمانة وشرف، إننا لم نمس أى مصرى واحد خلال تلك الفترة».
عملية، أو عمليات القتل شديدة الإحكام، والصورة التى تصدّرت المشهد فى تلك الفترة، كانت هى نفسها التى حدثت وتصدرت المشهد فى بلاد أخرى. وسبق أن أكده فؤاد المبزع، رئيس تونس المؤقت (من ١٥ يناير ٢٠١١ إلى ١٣ ديسمبر ٢٠١١) أن قتلة المتظاهرين فى بلاده، لم يكونوا تونسيين، مستندًا إلى تحقيقات أثبتت أن الذخيرة التى استخدموها غير موجودة لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية. ونضيف إلى ذلك، شهادة الصحفى الفرنسى أوليفييه بيو، فى حوار مصوّر أجراه معه موقع «السياسى» التونسى، بأنه رأى بعينيه ١٠ أفراد يمرون عبر القاعة الداخلية لمطار تونس قرطاج الدولى، وأنه عرف من ضابط متقاعد بالجيش الفرنسى، كان يجلس إلى جواره، أنهم قناصة من جنوب إفريقيا، يتم استئجارهم مقابل ١٠٠٠ أو ١٥٠٠ دولار يوميًا. والشهادة نفسها، أكدها مارزى الحداد، مندوب تونس السابق لدى منظمة اليونسكو، فى كتابه «الوجه الخفى للثورة التونسية»، ووجه اتهامًا صريحًا لدويلة «قطر» باستئجار القناصة أو المرتزقة، موضحًا أن تلك الدويلة قامت بالشىء نفسه فى ليبيا ومصر واليمن وسوريا، بهدف إسقاط الأنظمة وتمكين حلفائها من الجماعات الإرهابية.
وأخيرًا، لا يبقى غير الإشارة إلى أن كل ذى عينين قادرتين على الإبصار، لن يحتاج دليلًا أو إثباتًا على أن مصر، منذ ثورة ٣٠ يونيو، «بتحارب الإرهاب.. وبتنزف دم.. وبتشتغل». وتلك هى الكلمات الخمس، التى قلنا فى البداية إنها حملت تشخيص الرئيس أو تلخصيه لما تفعله مصر، طوال السنوات الست الماضية، ولا تزال تفعله إلى الآن.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعة

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ حوالي 6 ساعات

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ حوالي 8 ساعات

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ حوالي 9 ساعات

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ يوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

الآن

انفراد.. تعيين رئيس هيئة الإمداد والتموين رئيسا لـ"القابضة للنقل"

"كهربا " بديلا.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام جورماهيا الكيني

صدق أو لا تصدق.. مهاجم الأهلي بديل علي لطفي في حراسة المرمى

الحكومة فى تقريرها نصف السنوى: "انتقلنا لمرحلة جنى الثمار"

ads
الأكثر قراءة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية .. مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر الان .. البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا Yalla Shoot كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | الاسطورة | جول كورة

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر كورة اون لاين bein sport hd 1

يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك وجورماهيا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم HD مباشر

ألبومات الصور

الكشف على 65 ألف طالب بحملة السمنة والتقزم بأسوان خلال 5 أيام

"تضامن الإسكندرية" تبحث حالات11 أسرة من متضرري حريق مصنع الزبادي

لليوم السادس.. توافد المرشحين لشغل الوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ (صور)

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يلتقى رئيس مجمع المحاكم لبحث عدد من الملفات

ads
رياضة

بلنسية يحقق انتصاره الرابع عقب مباراة مثيرة أمام جيرونا

رين يهزم كان 3-1 في الدوري الفرنسي لكرة القدم

مصرع 7 حوثيين في كمين للجيش اليمنى بصعدة

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية .. مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر الان .. البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا Yalla Shoot كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | الاسطورة | جول كورة

مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر كورة اون لاين bein sport hd 1

يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك وجورماهيا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم HD مباشر

ads
كشكول

"هي والحداثة" معرض جديد برحاب فنون جميلة حلوان

بدء تفعيل مشاركة طلاب طنطا في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار

غدًا.. بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس

جامعة طنطا: حل المشكلات الفنية بكافة منشآت التمريض في أقرب وقت

إطلاق رحلة علمية لطلاب العلوم بـ"أسيوط"

الأمصار

تعرف على المواطن السعودي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة

"الأسد": الحرب على سوريا أصبحت اقتصادية وشبيهة بالحصار

10 معلومات عن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد أشتية

بطريقة مثيرة للجدل.. اللاجئة السعودية رهف القنون تحتفل بيوم المرأة العالمي

في أول تصريح له.. اشتيه يكشف طبيعة الحكومة الفلسطينية الجديدة

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

فيديو لطائرة تتعرض لمطبات هوائية وانهيار الركاب

الأمن يعثر على زوجين إيطاليين فقدا في جبال باكستان

وفاة الملاكمة فريدا ابنة جورج فورمان في ظروف غامضة

مقالات الرأي
ماجد حبته

​ شائعتان.. قَسَمان.. و5 كلمات

د-أحمد-الخميسى

​ وداعًا أبوبكر يوسف

عمرو خالد

​ القرآن «جملة واحدة» يقضى على الأفكار المتطرفة «2-3»

ماجد حبته

​ المفوضية «السامية» الإسرائيلية

المزيد
الصحة

الحصبة تعود من جديد.. ومراكز طبية: العام الحالي هو الأسوأ في عدد الإصابات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎