أونلاين HD مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر الان Zamalek دون تقطيع| ماتش الزمالك ضد جورماهيا يلا شوت الأسطورة مباشرة

يلا شوت مباراة الزمالك وجورماهيا

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد الفريق الكيني عبر النايل سات على قناة بي إن سبورت، أو من خلال الإنترنت أون لاين عن طريق روابط بث مباشر المباراة التي سوف نضيفها لكم قبل انطلاق اللقاء مباشرة لمتابعة المباراة المثيرة والصعبة على الفريق الأبيض.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني

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ويحاول نادي الزمالك العودة على المستوى القاري والتتويج بأي لقب إفريقي بعد غيابه عن الساحة منذ عام 2002 عندما حصد دوري الأبطال الخامس له تاريخياً.

أعلن كريستيان جروس عن تشكيلة الفريق الأبيض لمواجهة جورماهيا وهي: حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش، خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – حمدي النقاز، خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – ابراهيم حسن- يوسف أوباما، وفي الهجوم: خالد بوطيب.

تلك هي المواجهة الأولى التي يخوضها المهاجم الدولي المغربي خالد بو طيب بشكل أساسي مع نادي الزمالك، فيما سيجلس عمر السعيد على دكة الإحتياط.