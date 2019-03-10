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الأحد 10/مارس/2019 - 10:08 م

أحمد فتوح: جروس وراء رحيلى عن الزمالك.. وعبدالله جمعة أحسن منى

أحمد فتوح: جروس وراء
أحمد أشرف
dostor.org/2548127

قال أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك المُعار لسموحة السكندرى: إنه لم يتوقع انضمامه لمعسكر الفراعنة المقبل، لأنه لم يشارك مع فريقه سوى فى مباراة واحدة، مؤكدًا أنه كان يتوقع انضمام عبدالله جمعة للمنتخب، لأنه يُقدّم أداءً قويًا مع الزمالك.

وكشف «فتوح» فى حواره مع «الدستور»، عن سبب رحيله عن القلعة البيضاء وكواليس خلافه مع المدير الفنى للزمالك كريستيان جروس، موضحًا حقيقة المفاوضات التى يجريها الأهلى معه.

وأضاف: «كنت نائمًا حين أخبرنى أصدقائى بانضمامى لمعسكر المنتخب ولم أتوقع ذلك، لكن أعتبرها هدية من الله بعد الظلم الذى تعرضت له فى الزمالك».
■ بداية.. كيف تلقيت نبأ انضمامك للمنتخب؟
- الأمر كان مفاجئًا، خاصة أننى لم أشارك سوى فى مباراة واحدة فقط مع سموحة منذ انضمامى إلى صفوف الفريق فى يناير الماضى، وعلمت بانضمامى للمنتخب عقب إعلان الجهاز الفنى بقيادة «أجيرى» الأسماء مباشرة، وكنت نائمًا واستيقظت على مكالمة من أصدقاء لى خارج مجال كرة القدم أبلغونى بانضمامى.
فى البداية، ظننت أنهم يمزحون معى ولم أصدق ما قالوه، وبعدما تصفحت عددًا من المواقع الرياضية، تأكدت بالفعل أن اسمى ضمن الأسماء التى استدعاها الجهاز الفنى للمنتخب.
■ حدثنا عن أول شىء قفز إلى ذهنك بعدما تأكدت من انضمامك للمنتخب؟
- تذكرت الظلم الذى تعرضت له فى الزمالك، وما حدث كرم من ربنا لى، وأعتقد أن وجود وجوه جديدة فى معسكر المنتخب المقبل، سيُعطى دفعة قوية لجميع اللاعبين فى الدورى، لبذل مزيد من الجهد على أمل تحقيق حلم تمثيل المنتخب الوطنى.
■ لماذا ترى أنك ظلمت فى الزمالك.. ومَنْ توقعت انضمامه للمنتخب ولم يحدث؟
- نعم، تعرضت للظلم فى الزمالك، لأننى لم أفكر أبدًا فى الرحيل عن الفريق، حتى وأنا أشارك بشكل متقطع فى التشكيل، لكن كريستيان جروس، المدير الفنى للقلعة البيضاء، هو السبب الرئيسى فى رحيلى بعدما اعتقد أننى ادّعى الإصابة، عندما أبلغته بأننى أعانى من كدمة فى الركبة قبل خوض مباراة الإنتاج الحربى فى ديسمبر الماضى.
أما عن توقعى للمنضمين للمنتخب، فكان عبدالله جمعة فى المقدمة، لأنه يشارك مع الزمالك بشكل أساسى ويقدّم مستويات مميزة، ويعد أحد مفاتيح اللعب الرئيسية التى يعتمد عليها كريستيان جروس فى تشكيل الفريق.
■ بصراحة.. هل ترى أنك فشلت فى تثبيت أقدامك بتشكيل الزمالك؟
- لو فشلت ما كان الجهاز الفنى للمنتخب قد استدعانى، رغم أننى لم أشارك مع سموحة سوى فى مباراة واحدة.
■ ما رأيك فى الجبهة اليسرى للزمالك بعد رحيلك عن الفريق؟
- أرى أن عبدالله جمعة أعاد اكتشاف نفسه فى مركز الظهير الأيسر، وهو يُقدّم أداءً رائعًا خاصة فى الجانب الهجومى، وأفضل كثيرًا مما كنت سأفعله لو كنت أشارك مع الفريق.
■ أيهما تراه أفضل.. زمالك جروس، أم خالد جلال؟
- لا أريد المقارنة، لكن وضع «الزمالك» تحت قيادة جروس أفضل نتيجة استقرار الفريق ووجود عناصر قوية ومميزة أضافت الكثير، وجعلت الفريق منافسًا قويًا على الدورى، وأعتقد أن الكابتن خالد جلال، لو كان مدربًا للفريق منذ بداية الموسم، لأصبحت نتائج الفريق أفضل من ذلك.
■ ما حقيقة توقيعك للأهلى؟
- كلام ساذج، لأن عقدى مع الزمالك مستمر وما زلت موجودًا بالقلعة البيضاء، وعقب انتهاء فترة الإعارة، سأعود إلى الزمالك مرة أخرى.
الأهم أننى زملكاوى وعائلتى زملكاوية حتى النخاع، وبالتالى سيكون من الصعب علىّ أن أقبل الانتقال إلى الأهلى وأخسر جماهير الزمالك.

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