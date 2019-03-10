KOra2daY.. الزمالك وجورماهيا بث مباشر live لايف| بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو ملعب برج العرب، حيث تقام مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد.

KOra2daY.. الزمالك وجورماهيا بث مباشر live لايف| بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بملعب برج العرب

ويحل فريق جورماهيا الكيني ضيفًا على نظيره نادي الزمالك، اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب برج العرب، في التاسعة مساء اليوم ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.

KOra2daY.. الزمالك وجورماهيا بث مباشر live لايف| بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفدرالية الأفريقية على قناة HD 1 المشفرة.

KOra2daY.. الزمالك وجورماهيا بث مباشر live لايف| بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في خطف هدف تجديد الأمال من مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة، لتصحيح ترتيبه في مجموعة الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي، على ملعب 11 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.





KOra2daY.. الزمالك وجورماهيا بث مباشر live لايف| بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم

عودة الزمالك للمنافسة على كأس الكونفدرالية الإفريقية

بهذا الفوز نجح السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ« نادي الزمالك»، من اكتساب علاقة طيبة مع رئيس مجلس إدارة الأبيض، لاسيما بعد أن عادت الأمال من جديد للمنافسة على لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتأهل لدور الـ8 بالبطولة القائمة.





كان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شن هجوم على المدير الفني من قبل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم وصفه فيها بـ« العنيد»، لاستبعاده عدد من لاعبي الفريق الأبيض خلال المواجهات الاخيره وهو ماتسبب في تراجع النتائج -على حد وصفه- قبل أن يبتسم من جديد للخواجة ويعلن استمراره مع القلعة البيضاء، بالإضافة لرغبته في تجديد عقده.

KOra2daY.. الزمالك وجورماهيا بث مباشر live لايف| بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم

كما يسعى بطل كينيا لنحقيق الانتصار الثاني على الفرس الأبيض خلال مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني، لحصد ثلاث نقاط وضمان التأهل رسميًا لدور الثمانية بعدما يصبح رصيده 9 نقاط.

KOra2daY.. الزمالك وجورماهيا بث مباشر live لايف| بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم

يذكر أن الجهاز الفني لبطل كينيا، بقيادة حسن أوكتاي المدير الفني قرر السفر إلى القاهرة أول الإثنين الماضي، استعدادًا لخوض مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني اليوم الأحد.